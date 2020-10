美國國務院10月19日宣布制裁兩名2名中國籍人士及6個中國實體,指控其與伊朗國家航運公司(Islamic Republic of Iran Shipping Lines, IRISL)交易,為當地航運業提供重要物資和服務,並協助逃避美國制裁。

根據美國國務院公告,被列入黑名單的中國企業包括Reach Holding Group (Shanghai) Company Ltd、Reach Shipping Lines、Delight Shipping Co. Ltd、Gracious Shipping Co. Ltd、Noble Shipping Co. Ltd及Supreme Shipping Co. Ltd。兩名中國籍人士分別為Reach Holding行政總裁Eric Chen(又名Chen Guoping)與Reach Holding總裁Daniel Y. He(又名He Yi)。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)在聲明中表示,這次行動是向全球持份者再次發出警告,假若與伊朗國家航運公司有業務往來,將承擔遭美國制裁的風險。