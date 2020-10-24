【新冠疫苗】博爾索納羅拒中國貨　惟巴西製英疫苗原料也來自中國

巴西考慮採用英國牛津大學與阿斯利康藥廠合作研發的、仍在實驗中的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，不打算購買中國北京科興生物製品有限公司（Sinovac）的疫苗CoronaVac，巴西媒體指出，其實在巴西生產牛津疫苗所需主要原料同樣來自中國。

《聖保羅頁報》（Folha de S.Paulo）專欄作家貝爾加莫（Mônica Bergamo）10日23月撰文指出，英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）、牛津大學（Oxford University）和巴西基金會Fioruz合作，在巴西生產新冠肺炎（COVID-19）疫苗主要原料是來自中國。

根據貝加莫分析，1500萬劑活性藥物成分（API）12月運到巴西，製造牛津大學在隸屬巴西基金會Fioruz的曼吉紐斯生物研究所（Instituto Bio-Manguinhos）研發的疫苗。活性藥物成分是指用於疫苗製造中的任何一種物質或物質的混合物，即濃縮疫苗。

巴西基金會Fioruz研究員、感染管制專家克洛達（Júlio Croda）接受巴西GloboNews訪問時，也證實這項消息。

他表示，牛津疫苗使用中國原物料，就如同使用口罩和進口呼吸器等產品，多數醫療產品都來自中國，大多數疫苗都有一些中國成分是正常的。

克洛達認為，不能有仇外心理，以來源歧視產品，而是必須以科學研究為基礎，由國家衛生監測局（Anvisa）評估研究結果，證明疫苗安全性和有效性。

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牛津疫苗目前在巴西進行第3階段人體試驗，阿斯特捷利康藥廠已接獲巴西聯邦政府投資約20億元巴西雷亞爾（約27.5億港元）。

中國北京科興生物公司（Sinovac Biotech）生產的疫苗CoronaVac，與阿斯特捷利康生產的疫苗處於同一階段。只要經國家衛生監測局批准，聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）就可以使用中國進口的原料在巴西生產疫苗。

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）不打算買中國疫苗，引發討論，衞生部長帕祖洛（Eduardo Pazuello）曾宣布有意購買CoronaVac，博爾索納羅隨後卻說不會買中國疫苗，下令取消協定，還說「總統是他，只有他說了算」。

值得注意的是，布坦坦研究所所長科瓦斯（Dimas Covas）告訴聖保羅頁報，國家衛生監測局似乎延遲批准進口北京科興生物公司在巴西生產病毒疫苗的原料。不過，國家衛生監測局指出，關於開放原料進口的決議尚未進行投票。

國家衛生監測局和布坦坦研究所強調，任何疫苗只有在經過臨床試驗的所有階段，並經監控機構批准註冊後才能使用。