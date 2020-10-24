【新冠肺炎】挪威新變種病毒M439K　疑與非近距離傳染增加有關

挪威特隆赫姆市（Trondheim）近期的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發與變種的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）M439K有關。10月19日報道，該市首席醫生稱這個變種病毒是挪威前所未見。她又稱近期在毋須近距離接觸的情況下受感染的個案增加。

挪威《世界之路報》（Verdens Gang）10月19日稱特隆赫姆市首席醫生羅斯塔德（Tove Røsstad）表示，挪威之前沒有過類似變種，在國際數據庫也沒有查到這個變種。

羅斯塔德稱M439K屬冠狀病毒B.1.5的亞組（genetic subgroup），其棘蛋白（spike protein）與SARS-CoV-2不同。M439K有兩處改變導致棘蛋白棘刺變短，此外讓病毒附在人體細胞以及感染它的部分，亦出現稍微重要的改變。

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羅斯塔德稱，醫療人員是在觀察到新冠病毒感染速度加快後發現這個新變種的。她稱這可能是因為病毒變種後變得更具傳染性。羅斯塔德也同時指出，暫時未知病毒是否變得更具傳染性，以及未知它的其他屬性。

Norwegian Institute of Public Health（暫譯：挪威公共衛生研究所）部門主管布拉格斯塔（Karoline Bragstad）稱病毒這些改變，對其感染能力以及導致人染病的能力的影響仍然未明。