法國批評土耳其干涉內政　要求歐盟採取行動抗議

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）10月24日因不滿法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）涉及伊斯蘭教的言論而批評對方，26日更呼籲國民罷買法國貨。法國27日批評土耳其不應干涉法國內政，要求歐盟採取行動向土耳其抗議。

法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）27日接受法國電台France Inter radio訪問時指，外國勢力正干預法國國內發生的事，這應該令每個人都感到震驚，他稱他指的外國勢力是土耳其及巴基斯坦。他表示「土耳其不應干涉法國的內政。」

法國貿易部長里斯特（Franck Riester）同日向國會議員稱「法國及歐洲團結一致。在下次歐洲理事會會議時，歐洲要作出決定，以加強與土耳其的權力平衡，令歐洲能更好地捍衛自身權益及價值觀。」里斯特之前在26日已表示，法國不會罷買土耳其貨。

歐盟委員會發言人27日警告：「呼籲杯葛任何歐盟成員國貨品的行為違反（申請加入歐盟的）義務精神，會令土耳其與歐盟漸行漸遠。」

法國一名教師因在課堂上展示諷刺伊斯蘭教先知的漫畫而於16日被人斬首，馬克龍承諾打擊「伊斯蘭分裂主義」。埃爾多安24日曾稱馬克龍「需要接受精神治療」，法國同日對此抗議，宣布召回駐土耳其大使。