美國大選2020｜語音自動電話籲投票日勿外出　估計逾千萬人已接到

美國土安全部(DHS)11月3日稱,美國聯邦調查局(FBI)在調查一些人收到語音自動電話(Robocall)的問題。電話內容是呼籲選民投票日留在家,「保持安全,留在家中」。

FBI稱已留意到報道,但稱沒有進一步的評論。美國及地方官員已就至少2個語音自動電話發出警告。《華盛頓郵報》稱估計已有1000萬選民接受這個電話。

包括紐約、北卡羅來納州及密歇根州都有人收到這個電話。暫時未知這些電話及短訊的來源。

路透社在4日的報道中引述專家稱,那些語音自動電話呼籲人們留在家中,但沒有明確提及投票,專家稱對此感到困惑。

美國一個名為RoboKiller的公司的副總裁波特(Giulia Porter)就事件評論。RoboKiller是一家針對電話推銷及語音自動電話的公司。RoboKiller正在追蹤這些活動。

美國大選2020:美國一些選民在過去一段時間都有收到內容奇怪的語音自動電話,呼籲他們於投票日留在家中。圖為位於底特律一地方法院10月8日發布的影像截圖,相中第二排左一畫面中,2名男子通過Zoom出席提審。他們涉嫌利用語音自動電話恐嚇選民,目的是令他們不敢去投票。(AP)

電話錄音是一把合成女聲在說:「你好,這只是一個測試電話。是時候留在家。保持安全,留在家中。」("Hello. This is just a test call. Time to stay home. Stay safe and stay home." )

波特說,這個語音自動電話在過去11個月已發出數百萬次,但來到3日,它在該公司編製的垃圾電話名單排名中走升,至第五或第六位,而且「音量非常大」。

波特說,她的公司3日仍在處理有關這個活動的數字,但估計「數千或數以萬計」的人已經收到這個電話。

居於北卡羅來納州的非裔選民哈希姆・沃倫(Hashim Warren)稱,電話內容令他和妻子感焦慮。他們本已在擔心選舉期間右翼人士及美國總統特朗普(川普,Donald Trump)支持者引發的暴力行為。