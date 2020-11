美國大選2020 ｜神秘電話湧現　籲選民留家　業界：相信來自外國

美國土安全部(DHS)11月3日稱,美國聯邦調查局(FBI)在調查一些人收到語音自動電話(Robocall)的問題。電話內容是呼籲選民於投票日留在家,「保持安全,留在家中」。此外密歇根州有自動發送短訊(Robotexts)出現,引起外界有關錯誤訊息流傳的憂慮。

美國選民在當地時間11月3日開始投票之際,有些人被語音自動電話及自動發送短訊「轟炸」,令人擔心背後究竟是什麼力量在恫嚇選民,目的是令他們不敢去投票。

美國及地方官員已就至少2個語音自動電話發出警告。《華盛頓郵報》稱估計已有1000萬選民收到這個電話。由美國公司YouMail為該報準備的數據指出,在夏季起,全國317個地區編號中已有280個出現這種電話。

YouMail是美國科技公司,它的業務是製作阻擋語音自動電話應用程式。

FBI已展開調查,並稱已留意到報道,但稱沒有進一步的評論。一些州的選舉官員在致力回應選民並予以安撫。密歇根州(Michigan)州長惠特默(Gretchen Whitmer)在3日承認快速行動以根絕錯誤訊息。

或是來自歐洲

包括紐約、北卡羅來納州及密歇根州都有人收到這個電話。暫時未知這些電話及短訊的來源。該報引述美國一些大型電訊服務供應商稱,相信這些電話源頭是外國。

成員包括AT&T及Verizon等電訊巨企的美國電訊協會(United States Telecom Association)發言人韋斯(Brian Weiss)稱,那些電話「可能來自歐洲」,不過有時它們可能是通過其他外國電訊服務供應商打來。

美國大選2020:美國一些選民在過去一段時間都有收到內容奇怪的語音自動電話,呼籲他們於投票日留在家中。圖為位於底特律一地方法院10月8日發布的影像截圖,相中第二排左一畫面中,2名男子通過Zoom出席提審。他們涉嫌利用語音自動電話恐嚇選民,目的是令他們不敢去投票。(AP)

神秘女聲重複來電

電話錄音是一把合成女聲在說:「你好,這只是一個測試電話。是時候留在家。保持安全,留在家中。」("Hello. This is just a test call. Time to stay home. Stay safe and stay home." )

美國一個名為RoboKiller的公司的副總裁波特(Giulia Porter)就事件評論。RoboKiller是阻擋電話推銷及語音自動電話的應用程式。波特的公司正在追蹤這些活動。這個語音自動電話在過去11個月已發出數百萬次,但來到11月3日,它在該公司編製的垃圾電話名單排名中走升,至第五或第六位。

波特說,她的公司3日仍在處理有關這個活動的數字,但估計「數千或數以萬計」的人已經收到這個電話。

美國大選2020:圖為一名女子11月3日在華盛頓州貝靈漢投票。(AP)

帶來困惑與焦慮

居於北卡羅來納州的非裔選民哈希姆・沃倫(Hashim Warren)稱,電話內容令他和妻子感焦慮。他們本已在擔心選舉期間右翼人士及美國總統特朗普(川普,Donald Trump)支持者引發的暴力行為。

有些人則花了一點時間才搞清楚這可能是什麼一回事。麥克馬倫(Zach McMullen)稱在2日接到電話,他假定這是與新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情有關。他的同事也收到,兩人以為是市政府實行公共衛生指引。

當這個電話在同一天內一再撥通,他說:「我想他們(指電話中的聲音)所指的意思是(呼籲人)留在家中以及不要投票。」