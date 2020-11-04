美國大選2020｜警察戒備白宮深鎖　華盛頓嚴陣以待防暴動

美國大選2020點票正在進行，首都華盛頓正嚴陣以待，大量警察已在街上戒備，商店街大樓外已圍封木板，白宮外多重封鎖，以防特朗普一旦連任可能發生的衝突混亂。

自11月3日入夜開始，白宮外聚集着大量反對特朗普（Donald Trump）的示威者，在「黑人的命也是命廣場」聚集示威。他們高舉反特朗普旗幟，部分人提前慶祝。全國廣播公司（NBC）報道，示威情況大致和平，但在入夜前後仍發生零星衝突，有3人被捕。

華盛頓警方表示，雖然不預期會發生大型暴動事件，但為防特朗普勝選連任造成混亂，當地警察已做好戒備工作。白宮在大選前已做好防備工作，在外圍架設圍欄，用圍板封閉部分地區，必須通過檢查站才能內進附近範圍。

美國《時代》周刊形容，這是一個奇怪的現象：華盛頓是美國244年歷史民主試驗的心臟，幾乎沒有人會預料到11月3日會出現這種情況。但是，在漫長疫情封鎖、全國反黑人歧視抗議、經濟不景氣的情況下，今年的選舉日令更多人充滿挫敗感，焦慮和憤怒。

圖為11月3日，白宮外圍加高了圍欄，下方增設水馬。（Getty）

圖為10月29日，華盛頓商業區大廈和商店陸續加封圍板。（Getty）

華盛頓哥倫比亞特區警察局長紐舍姆（Peter Newsham）表示，首都目前未有特別威脅，沒有必要部署國民警衛隊。但是，市中心商店街已經消失在圍板後，以防一旦發生搶掠遭殃。

市長鮑澤（Muriel Bowser）在投票前夕，再度呼籲市民投完票應回家，在家中等待結果：「請在家中確保安全，並放心給予我們的工作人員完成點票工作。」