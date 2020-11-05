美國大選2020丨密歇根州一縣選舉結果有誤　官員展開調查

美國密歇根州是決定大選勝負的關鍵州份之一，但其北部安特里姆縣（Antrim County）的選舉結果出現爭議。當地媒體報道，官員11月4日予以調查，可能會為總統特朗普（Donald Trump）及共和黨參議員候選人詹姆斯（John James）帶來數千張選票。民主黨總統候選人拜登已在密歇根州勝出，他在該州比特朗普多約13萬票。

共和黨籍的縣政官員蓋伊（Sheryl Guy）說，電子磁帶和電腦卡的結果是準確的，但於裝在密封袋的電腦卡由鎮區被送到縣辦公室並下載到電腦後，部分結果不知何故遭到擾亂。

↓美國選民11月3日投票情況↓

官員在公布結果前沒有予以檢查。蓋伊表示，官員目前正仔細檢查所有結果的電子磁帶，並手動輸入數字。她稱，他們希望在11月4日晚上公布更新後的數字。

安特里姆縣11月4日早上的結果顯示，據98%區域的開票結果，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在該縣領先特朗普逾3,000票。特朗普2016年在安特里姆縣贏得62%選票，比當時對手希拉里（Hillary Clinton）多約4,000票。

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