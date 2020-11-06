美國大選2020｜喬治亞州戰況激烈　拜登追平　特朗普僅領先1797票

美國大選（US election）投票結果或會在今天（11月6日）出爐，繼賓夕法尼亞州（Pennsylvania）可能在今日有結果，現任總統特朗普（Donald Trump，川普）在喬治亞州（Georgia）領先民主黨候選人拜登（Joe Biden）優勢持續收窄，僅領先1,797張普選票。

喬治亞州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger）稱截至當地時間晚上10時35分，僅約14,097票待點算。

美國記者Brendan Keefe稱特朗普領先拜登僅1,797票。Brendan Keefe效力與美國全國廣播公司（NBC）有關聯、位於在喬州亞特蘭大的電視台WXIA-TV。他是電視台的首席調查員。

Major update from Georgia:

Trump's lead over Biden reduced to 1,797 votes by our count — Brendan Keefe (@BrendanKeefe) November 6, 2020

霍士新聞（Fox News）最新統計顯示，喬州99%選票已點。截至香港時間6日下午12時43分，拜登和特朗普在喬州的得票率同為49.4％。

喬治亞州是尚未有結果的5個州中點票進度最快的一個，若拜登將喬治亞州由「紅州」變成「藍州」，他的勝算便更高。喬州有16張選舉人票，拜登倘在這州勝出，便手握269票，距離當選門檻僅欠1票。

喬治亞州被稱為「紅州」，是因它自1984年列根（Ronald Reagan）競選連任以來都是支持共和黨候選人，僅1992年由民主黨籍的克林頓（Bill Clinton）打破這個慣例1次。倘拜登拿下喬州勝出，也將打破共和黨獨霸這州10多年的局面。