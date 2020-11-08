美國大選｜拜登發表勝選講話　要恢復美國「靈魂」贏得全球尊重

美國民主黨候選人，前副總統拜登（Joe Biden）勝出美國大選，成為美國新一任總統。拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）發表勝利講話，感謝國民的投票。拜登稱要恢復美國「靈魂」，讓美國再次贏得全球尊重。

圖為11月7日，拜登與賀錦麗發表勝選講話。賀錦麗率先發言，後邀請拜登上台。（Reuters )

賀錦麗先發表講話

勝利講話在香港時間的9時15分舉行，賀錦麗率先發表講話，她感謝國民的投票及點票人員的辛勤，並稱美國人民在這次的大選中成功守護了民主，美國的骨幹。

賀錦麗表示，不論是白人、亞洲人、拉丁裔、還是黑人，都為美國寫下歷史。黑人經常受到忽略，但他們都是成就美國的民族的骨幹，而婦女亦都一樣。賀錦麗表示拜登成功打破傳統，讓她成為美國第一位女性副總統，她相信她不會是最後一位。她相信拜登可以帶來種族公義，化解美國今日的種族矛盾。

圖為11月7日，拜登發表勝選講話，稱要恢復美國靈魂，贏得全球的尊重。（Reuters）

拜登：恢復美國靈魂 贏得全球的尊重

在賀錦麗的邀請下，拜登走上講台。拜登感謝美國人民的支持，表示有超過7400萬票投了給他，這是破紀錄的數字，對此充滿喜悅與感激。

拜登表示他的目的不為分裂，而是團結，在他眼中不是藍州或紅州，而是美國。拜登稱他會全心全意治國，他的政府也會以民為先，恢復美國的靈魂，重建美國骨幹，讓美國再次贏得全球的尊重。

拜登又呼籲未有投票給他的人，及共和黨人一起合作，並指出從今天起美國的憎恨，對立應就此結束。

成立抗疫小組 率先處理疫情

拜登表示將為美國建立繁榮，維護種族公義，捍衛民主與讓所有人有着公平的機會，而目前首要的工作是控制疫情。拜登稱若無法控制疫情，國家將無法恢復動力，人民的生活將無法進行。

拜登表示在11月9日，便會召集醫療人員與專家，制定抗疫措施和方案，在他1月上任後便即時執行，以扭轉今天美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的疫情。

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布拜登勝選後，兩大陣營支持者都上街，有人歡喜有人愁：