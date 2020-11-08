美國大選｜拜登勝選演說播Coldplay名曲　憑歌寄意懷念已逝長子

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）贏得2020年大選，並於香港時間8日上午發表勝選演說，而現場施放煙火的同時，播放起Coldplay的名曲〈A Sky Full of Stars〉，藉此緬懷拜登的長子「博·拜登」（Beau Biden）。從而可看出，拜登有多思念兒子，向現場的人展現了滿滿的父愛。

根據CNN報道，博是Coldplay的忠實粉絲，這首〈A Sky Full of Stars〉就是他最喜歡的歌曲之一，不幸的是，他於2015年因腦癌過世了。當時樂團的主唱Chris Martin得知後，主動提出在葬禮上，獻唱經典名曲〈Til Kingdom Come〉。

↓想了解更多有關博·拜登（Beau Biden），點擊以下圖輯↓

+ 3 + 3 + 3

〈A Sky Full of Stars〉這首歌對於大家來說，相信都不陌生。拜登8月在接受民主黨總統提名時，當晚的煙火騷也是配這首歌曲，而8日登在勝選演時，他提到博最喜愛的愛爾蘭天主教聖歌〈On Eagle's Wings〉，而歌詞的含義就是支撐他競選的力量。

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布民主黨總統候選人拜登勝選後，他支持者上街慶祝，總統特朗普的支持者則示威：

+ 13 + 13 + 13

拜登的長子博於2013年8月被診斷罹患腦癌，3個月後進行了手術，術後復原情況看似良好，不過2015年5月時發現癌細胞再度擴散，終究仍不敵病魔過世，年僅46歲。值得一提的是，拜登三度想競選總統寶座，前兩次在1988年和2008年，但都在黨內初選失利，而在長子罹癌病逝後，拜登宣布不參加2016年總統大選，可見他是一位以家庭為重的男人。

▼美國總統當選人拜登在特拉華州威爾明頓宣布勝選，請點擊觀看更多現場圖片：

+ 6 + 6 + 6

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布拜登勝選後，兩大陣營支持者都上街，有人歡喜有人愁：

+ 13 + 13 + 13

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】