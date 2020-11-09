白宮官員否認庫什納曾建議特朗普承認敗選

2020美國大選趨勢愈發明朗，各界普遍認為民主黨候選人拜登（Joe Biden）勝選。據報特朗普（Donald Trump）女婿庫什納（Jared Kushner）已遊說特朗普接受大選結果。不過《紐約時報》援引匿名白宮官員稱相關報道不屬實。

在拜登11月7日發表勝選演講後，現任總統特朗普隨後發聲明，指選舉仍未結束，並指摘拜登倉促且錯誤地宣布勝選，會在法庭上挑戰選舉結果。

而後，CNN援引兩名消息人士報道稱，特朗普女婿兼白宮高級顧問庫什納已經與特朗普接觸，遊說其接受大選結果。

上周六（11月7日），白宮助手和政治顧問在特朗普競選總部舉行了會議。據知情人士透露，競選官員梳理選情後，認為改變選舉結果的可能性甚微，庫什納遂請數名政治顧問前往白宮，為特朗普講解該情況。據知情人士透露，庫什納在被問及是否也該在場時，他說他將參加下一級別的討論。

《紐約時報》於11月8日引述匿名白宮官員表示，庫什納並未建議總統承認敗選，而僅僅是建議特朗普尋求「法律解決方案」（legal remedies），並順從特朗普希望繼續通過法庭挑戰選舉結果的願望。

目前，特朗普的個人律師、紐約市前市長（1994至2001年在職）朱利安尼（Rudolph W. Giuliani）強烈鼓勵特朗普藉法律訴訟挑戰選舉結果。而據多方媒體報道，特朗普的大多數顧問則私下表示，改變選舉結果的可能性微乎其微。