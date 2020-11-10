美國大選｜白宮發言人指民主黨鼓勵非法投票　霍士唔畀面中斷直播

美國白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）11月9日指控民主黨歡迎舞弊與非法投票，保守派電視台霍士新聞（Fox News）中斷新聞發布會的現場直播。

▼美國多個媒體美國時間11月7日宣布拜登勝選後數小時，現任總統特朗普從維珍尼亞州的高爾夫球場返回白宮，期間面無表情，不發一言：

麥克納尼當晚正在共和黨全國委員會總部出席記者會。她在未提供任何證據的情況下表示：「美國僅一個政黨會嘗試把觀察員擋在點算（選票）的房間外。我的朋友們，（我說的是）是民主黨。」「你不會反對選票審計，因為你想一個準確的點算。你採取這種立場是因為你歡迎欺詐、歡迎非法投票。」

▼美國總統當選人拜登在特拉華州威爾明頓宣布勝選，請點擊觀看更多現場圖片：

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霍士新聞主播卡武托（Neil Cavuto）在此之後中斷直播，稱：「哇哇哇，我只是覺得，我們必須非常清楚，她正指控對方歡迎舞弊和歡迎非法投票。除非她有更多詳細資訊可以支持（她的說法），（否則）我無法以良好的臉色繼續向你們展示這個（記者會）。」

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Fox News cuts away from Kayleigh McEnany news conference after airing it for less than a minute.



Neil Cavuto: “I can’t in good countenance continue showing you this…She started saying right at the outset, [Democrats were] welcoming fraud, welcoming illegal voting. Not so fast." pic.twitter.com/1jn5jC2r5E — JM Rieger (@RiegerReport) November 9, 2020

保守派的霍士電視台的立場一直是偏向現任總統特朗普（Donald Trump），但11月3日大選之夜，該媒體率先報道前副總統（Joe Biden）贏得亞利桑那州（Arizona）、惹得特朗普震怒，他們的關係引起外界高度關注。

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《華盛頓郵報》10日引述消息人士稱，切斷直播是卡武托自己的決定而不是高層下令。但自從霍士新聞老闆、傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）開始告訴下屬他預測特朗普將敗選後，霍士新聞與特朗普政府長久以來的良好關係已在近幾周內冷卻。