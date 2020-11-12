美國大選丨賀錦麗丈夫辭去律師工作　全力做好「第二先生」

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）與副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）雙雙宣告自己勝出美國大選後，美國傳媒11月11日報道，民主黨團隊證實賀錦麗的丈夫任德龍（Douglas Emhoff）會在2021年1月20日正副總統就職前辭去律師工作，意味他將全力做好「第二先生」。

霍士新聞11日報道，民主黨競選團隊成員證實，56歲的任德龍將在總統就職日前離開其律師樓歐華律師事務所（DLA Piper），任德龍也正與拜登及賀錦麗過渡政府團隊工作，發展他將專注的職務，支持行政工作。

競選團隊成員指出，自從賀錦麗成為副總統候選人後，任德龍一直專注支持拜登及賀錦麗的競選，他現時未有恢復律師樓的私人法律業務，在未來數周，他會在總統就職日前轉交其客人業務和中斷所有與DLA Piper的聯繫。

現年56歲的任德龍是一名猶太裔美國人，他生於紐約市。他是DLA Piper的合夥人，他自2020年8月起已開始放假，投入支持賀錦麗競選的活動。

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