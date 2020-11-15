【新聞教室】RCEP簽署　成員國佔全球人口和GDP約三分之一

《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）11月15日正式簽署，一個涵蓋15個國家的全球最大自由貿易區就此誕生。這是中國第一份多邊自由貿易協議，此外還有哪些國家有份簽RCEP？它到底是什麼？《香港01》整理一些資料，讓您更了解這份協議有多重要。

RCEP簽署國

有份簽署RCEP的國家包括中國、韓國、日本、新西蘭、澳洲和東南亞國家聯盟（ASEAN，簡稱：東盟）10國。東盟成員國分別為新加坡（Singapore）、馬來西亞（Malaysia）、泰國（Thailand）、汶萊（Brunei）、柬埔寨（Cambodia）、印尼（Indonesia）、老撾（Laos）、緬甸（Myanmar）、菲律賓（Philippines）和越南（Vietnam）。

全球最大經濟體美國目前不是RCEP及《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）的成員國，沒參與這2個涉及經濟增長最快地區的貿易集團。

什麼是RCEP

法國媒體15日引述分析人員指，就國內生產總值（GDP）而言，《區域全面經濟夥伴關係協定》（Regional Comprehensive Economic Partnership，簡稱：RCEP）是世上最大的貿易協定。

它涵蓋的自貿區橫跨15個國家21億人口，經濟規模達超過26萬億美元，佔全球GDP約30%，貿易額也佔全球約28％。

RCEP涵蓋議題包括貨品交易、服務、投資、經濟與技術合作、知識產權、競爭與爭端解決等。其目的是降低關稅，成員國間相互開放市場，用促進投資的方式來幫助新興經濟體趕上全球其他地區。

印度退出RCEP

印度之前也有參與談判，原本應該一同簽署協定，但該國在2019年退出談判，並表態不加入RCEP。

東盟稱他們仍然歡迎印度重新加入。

圖為2019年11月4日，泰國舉行第3次RCEP領導人會議，印度當時亦在席。（Getty）

印度擔心，若果國內市場充斥平價的中國商品，國內生產商可能受重創。

源起與進展

東盟2011年2月在緬甸內比都（Naypyitaw）舉行第18次經濟部長會議，討論關於「如何與其經濟夥伴國共同達成一個綜合性的自由貿易協議」議題，產生組建RCEP的草案。

東盟在同年11月正式通過RCEP，並於2012年8月成功「組群」。東盟10國、中國、日本、韓國、印度、澳洲和新西蘭共16國經濟部長同意共同組建RCEP。

16個成員國由2013年5月起展開多次談判，但一直到未有最終定案。直至2020年11月4日，東盟第35屆峰會在泰國曼谷舉行期間，東盟發表聲明宣布，除印度外，15個RCEP參與國完成談判。