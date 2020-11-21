韓國三姊妹涉打死親母　竟是遭人唆擺母親會阻擋姻緣運

韓國發生家庭悲劇事件，據韓聯社11月19日報道，當地有三姊妹因涉嫌打死親生母親而遭起訴，另有一名婦人涉嫌教唆犯罪。警方調查發現，三姊妹疑不滿母親沒有提供財務協助，且受人唆擺指母親會阻擋她們遇到富貴對象的「氣勢」。

韓國水原地方檢察廳以傷害親屬致死罪起訴姊妹三人，她們分別為43歲、40歲及38歲，另有一名68歲婦女涉嫌教唆犯罪，她為該家庭的一位朋友。

檢方指，三姊妹在2020年7月24日凌晨期間，涉嫌在京畿道安陽市一間該家庭經營的咖啡店內用木製鈍器攻擊母親，暴力長達3小時，最後母親不幸身亡。警方查看閉路電視調查後發現，43歲長女為主要行兇者，其餘兩姊妹則有份協助。據長女稱，她是因為在家庭經營咖啡店期間從未得到過母親的經濟幫助，所以犯案。

圖為2014年的韓國水原地方法院安山分院外（Getty）

檢方在調查過程中再有新發現，他們得悉該家庭與一名68歲婦人相熟，這婦人與死者是相識30年的朋友，在過去多年又向三姊妹提供不少金錢幫助。

在案發前約一個月左右，68歲婦人曾向三姊妹唆擺稱，通過跟政治家、財閥聯結的「氣」，可以讓三姊妹遇到好配偶，但她們的母親正在挫敗她們的「氣勢」，所以要「教訓」母親。檢方認為，68歲婦人與三姊妹形成一種指示與服從關係，導致本案發生。

目前韓國檢方對三姊妹展開拘留起訴，至於對68歲婦人的拘捕令則遭法庭以「不擔心其毀滅證據」為由駁回，將是不拘留起訴。

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