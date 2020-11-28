網絡鞋商Zappos華裔創辦人謝家華遇火警身亡　年僅46歲

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美國有線新聞網絡（CNN）11月28日報道，美國網絡鞋商Zappos的華裔創辦人謝家華（Tony Hsieh）遇火警後傷重離世，年僅46歲。Zappos已證實謝家華的離世消息。

謝家華1973年12月在美國伊利諾伊州（Illinois）出生，他的父母來自台灣。他在1999年左右創辦Zappos，然後在領導公司約20年後，最近宣告退休。

CNN報道，謝家華在探訪家人時於康涅狄格州（Connecticut）一間房子內遇上火警，不幸傷重身亡。

謝家華創立的Downtown Partnership公司發表聲明稱，謝家華辭世時家人陪伴在側，聲明提到「謝家華的善良與慷慨感動他周圍每一個人，永恆照亮這個世界。」

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