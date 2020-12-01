德國特里爾汽車衝入行人區至少2死15傷　目擊者：有人被撞飛

德國警方12月1日在Twitter上公布，該國西部城市特里爾（Trier）有一輛車在一個主要市場的行人區上撞倒數人。事件導致至少2死15傷，俄羅斯衛星網報道，51歲的肇事德國籍司機已經被捕。

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以色列公共廣播公司外交部記者Amichai Stein在Twitter上推文並發布現場照片，可見事件發生後，路上一片狼藉：

Germany: At least 2 dead, 10 injured after car crashes into pedestrians in #Trier pic.twitter.com/diU9HW5Wze — Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 1, 2020

↓一名自稱是目擊者的女子在Twitter上推文，稱事件發生時她在特里爾一個建築地盤，10分鐘後有人駕車撞進人群。而她和其他人數分鐘之前才身在同一位置。她看到有人死傷。

I am so shocked.

I was just at a construction site in the city "Trier" and 10 minutes later someone crashed into people with a car. We were standing right on the spot minutes before...

There are deaths and injuries. — Ghost Band Aids (@Ghost_Band_Aids) December 1, 2020

警方呼籲民眾不要前往案發地區，警員正與其他救援人員在現場提供協助。

路透社1日引述《特里爾人民之友報》（Trierischer Volksfreund）報道，市中心已被封鎖，現場有直升機在上空盤旋。一名目擊者向該報表示，一部深色越野路華（Ranger Rover）汽車高速衝進人群，有人「被撞至飛上半空」。

該國今年已非第一之發生車撞人事件，該國中部城鎮福爾克馬森（Volkmarsen）一名男子2月24日駕駛汽車衝向嘉年華巡遊的人群，導致最少30人受傷，傷者包括兒童。柏林7月26日亦發生汽車衝撞行人事件，至少5人受傷。案件發生在當地時間早上7時後，地點在首都動物園附近、Zoological Garden車站外。