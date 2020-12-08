素媛｜趙斗淳傳在獄中全無反省　12日出獄　韓國網民揚言「私了」

韓國12年發生一宗震撼全西的綁架性侵女童案，犯人趙斗淳12月12日凌晨將出獄。隨着媒體披露趙斗淳獄中近況，民眾對他恐懼及憤恨升溫，網路上不斷出現宣稱將「嚴懲趙斗淳」的留言及影片。

中央社引述朝鮮經濟報道，依韓國法務部及警方說法，趙斗淳12日上午5時到6時將出獄，回到居住地京畿道安山市。他原在慶尚北道浦項市的監獄服刑，但在出獄前移至他處進行心理治療，法務部未公布趙斗淳實際出獄地點。

在趙斗淳快將出獄之際，韓國民眾對他的憤恨與日俱增，許多人通過YouTube影片、社交網站發文等方式，預告要「嚴懲趙斗淳」，宣稱將在趙斗淳出獄時到現場直播等。

趙斗淳刑期即將屆滿，引起社會很大爭議，有超過六十萬人聯案要求將案件重審。( 연합뉴스 TV 影片片段)

網民「磨刀霍霍」

韓媒news1報道，每當媒體報道有關趙斗淳的消息時，總會出現這類發言，顯示韓國網友相當關心此事。

9月曾有自稱住在安山的網友表示，他將趙斗淳的臉設為手機畫面，如果趙斗淳出現在他眼前，「一定會用劍道4年、拳擊5年、柔道1年的資歷來報仇」。這則貼文至今已有13.6萬次點閱，獲2700次推薦、480多條留言。

【相關圖輯】素媛｜真兇出獄後將被監視 受害者已參加高考志願入讀醫科（部份照片或截圖或令人感不安）：

+ 8 + 8 + 8

囚友稱他全無自省

JTBC電視台日前訪問趙斗淳同期獄友，受訪者表示，其他受刑人知道趙斗淳的罪行後，曾經毒打他、將他視為垃圾，但趙斗淳完全看不出有反省，「詢問姓名時也是光明正大地說自己是趙斗淳」。

根據JTBC節目內容，趙斗淳接受檢方訊問時曾表示，他喝醉時會忘了自己做過什麼，曾兩度在酒後殺害家中飼養的狗，其中一隻狗的眼睛還慘遭棍棒戳入，而這些事都是在他酒醒後由妻子轉述得知。

趙斗淳最近的樣貌。（影片擷圖）

對電波聲有性衝動

趙斗淳也曾表示，他曾因聽到監視器或電視發出的電波聲，產生性衝動並自慰。

節目播出後，許多網友在相關報道下留言，要求「乾脆不要放他出來了」，「為什麼要把稅金用在這種人身上」，「打算要一直監視他的話不如關回去判他死刑」，對趙斗淳將出獄表達強烈不滿。

趙斗淳出獄後，依規定應配戴電子腳鐐7年，並由專人24小時1對1監視，每周都要報告交通動線等生活規畫。檢方先前還追加申請禁止趙斗淳攝取一定量以上的酒精、禁止接近被害人及兒童保護設施、限制在深夜外出等，但法院尚未做出裁決。

趙斗淳曾寫下長達7頁的喊冤信。（影片擷圖）

警方預防民眾「私了」

韓國國會2日也通過修法，將對性犯罪者出獄後居住地公開項目擴大至道路名及門牌號碼，此項規定於宣布後立即生效，因此趙斗淳也適用，地址公開後，可能會有對他不滿的民眾找上門。

警方對此表示，若有私自報復行為，會依法處理，轄區警察署也組成「趙斗淳應對小組」，24小時密切監控趙斗淳的狀況，也將持續對趙斗淳進行性觀念及酒精治療等輔導計畫。

在2008年發生的「趙斗淳性侵案」被拍成韓國電影《素媛》（又譯︰許願）。現實中案中年僅8歲的受害女童被兇手趙斗淳擄走性侵，導致大小腸流出，終身要依靠人工肛門及尿袋排洩。受害人的父親最近受訪時透露，他們一家已決定搬離安山市。

【相關圖輯】沒乖乖被上司性侵反是地獄的開始 11歲小學生勇抗校園性暴力 韓禁書作者揭27個令人心寒的真實故事（點圖放大閱讀）：