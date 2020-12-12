新加坡：自12月14日起從香港入境者隔離檢疫期增至14天

新冠肺炎（COVID-19）疫情在香港持續且未緩和，新加坡衞生部12月11日晚上宣布，自12月14日起，從香港入境者或在過去14天曾到訪香港者，他們抵達新加坡後必須到指定設施居家檢疫14天。另外自12月19日起，有關入境者也需在出發前72小時接受病毒檢測，並向新加坡方面出示結果。

新加坡之前在10月放寬香港旅客的入境管制，把檢疫期減至7天，但如今隨着香港疫情再升溫，新加坡政府再度收緊限制，14天檢疫期的新措施將在12月13日晚上11時59分起執行，入境者將在檢疫結束前接受新冠病毒檢測。

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需出示檢測結果

新加坡的公告也表示，自12月18日晚上11時59分起，從香港入境者或在過去14天曾到訪香港者，除非是新加坡公民或永久居民，否則他們在出發往新加坡前72小時需接受聚合酶連鎖反應（PCR）檢測，然後在出示檢測結果為陰性的證明後，才能入境新加坡。

公告並提到，從香港、斐濟、韓國、斯里蘭卡及泰國入境新加坡的旅客，他們可以選擇在自己的寓所展開居家檢疫，但他們要符合兩個條件，包括在入境前14天內未有到訪其他國家或地區（不包括澳洲、汶萊、澳門、中國大陸、新西蘭、台灣和越南），以及必須獨自在寓所內隔離，或只與一樣需要居家檢疫且擁有相同旅遊史的家人同住。