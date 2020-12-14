新冠疫苗丨杜魯多稱首批3萬劑疫苗運抵加拿大　國民最快14日接種

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）研製的首批約3萬劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗12月13日抵達加拿大。總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，部分國民預期最快會在14日接種疫苗。

首批3萬劑疫苗會被運送到全國14個分配地點，更多疫苗預料將在14日入境，年底前劑量會達至24.9萬劑。

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最容易受感染的人士會率先接受注射，包括醫護人員以及住在長期護理設施的長者。魁北克省（Quebec）預期是首個施打疫苗的省份。

總理杜魯多13日在Twitter指，疫苗運抵加國是好消息，但對抗疫情的戰鬥未結束。他呼籲國民繼續戴口罩、洗手、避免聚會，以及下載政府追蹤確診者的應用程式。

↓杜魯多在Twitter公布疫苗運抵加拿大