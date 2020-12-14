拜登勝選｜選舉人團是如何投票的　「失信選舉人」能扭轉乾坤？

美國選舉人團12月14日投票，投票結果或讓持續發起訴訟的美國現任總統特特朗普（Donald Trump）再受挫。選舉人團在一般情況下投票僅為走個形式，確認哪一位候選人正式獲勝，但今屆情況特殊，現任總統特朗普（Donald Trump）拒絕認輸，還向共和黨的地方官員施壓，要求他們派支持自己的選舉人去投票。

投票時間

各州選舉人團的投票時間未必相同。大多數地區會在下午投票，如關鍵州份加州（California）的投票時間是下午5時（香港時間15日早上4時），亦有部分選舉人會在東部時間上午10時（香港時間14日晚上9時）就開始投票。

投票地點

各州選舉人團前往投票的地點也不同，通常為各州議會大廈。但也有例外，如特拉華州的選舉人團是在一間體育館會面，而內華達州的則不同親身投票，以視像形式舉行投票。大部分州份都會直播選舉過程。

美國大選2020：各州選舉人通常是到自己州的州議會大廈投票。圖為2016年12月19日，有人在賓夕法尼亞州議會大廈附近集會。（AP）

選舉人是誰？

根據美國憲法，總統實際上是由選舉人投票選出。而選舉人則是由各州贏得普選的政黨選出。比如民主黨籍的美國大選2020總統當選人拜登（Joe Biden）在加州勝出，那麼加州的選舉人團就是由加州民主黨選出。

美國大選2020：選舉人投票後要簽署證明結果的證書。圖為2016年12月19日，密西西比州選舉人團一名選舉人在傑克遜市的州議會大廈簽署投票證明。（AP）

選舉人將在紙本選票上投票選出總統和副總統。理論上，選舉人是可按照個人意願投票，包括投棄權票，但情況極罕見。

首都華盛頓哥倫比亞特區（Washington DC）和另外33個州份的法律要求代表該地區的選舉人要投票給在普選中贏得這地區的候選人，其餘17個州份則沒有約束選舉人投給誰。

選舉人團成員多為地方官員、政壇活躍人士、候選人的「金主」以及與候選人關係親密的人。他們是因對政黨忠誠而被選為「選舉人」的。《紐約時報》13日指，這意味着選舉人很可能將投票給他們承諾支持的候選人，特朗普想在選舉人團投票中，依靠選舉人「叛變」翻盤基本上是無可能發生的事。

不可能「反骨」？

選舉人有沒有可能違反上述的情況、不按照承諾投給另一方的總統候選人？史上曾出現類似的情況。美國史上其中一次出現「反骨」選舉人的投票發生在1808年，有6名選舉人拒絕按照選民意向，投票予麥迪遜（James Madison），但這無礙他順利當選為美國第四任總統。

美國網民2016年曾熱烈討論「失信選舉人」（Faithless Electors）能否阻特朗普成為總統。faithless elector指的是「失信選舉人」，他們無視自己州份和政黨的選擇，轉為投票給另一名候選人。2016年出現史上最多的失信選舉人，達10位。

多州此後修改法例，針對「失信選舉人」，規定選舉人如不按照其承諾投票，此人選票會被視為無效，其選舉人資格或會被撤換。

選舉人變卦 能扭轉乾坤？

在所有選舉人都按其所代表州份普選票結果進行投票的情況下，拜登將獲306票，特朗普是232票。如有「失信選舉人」出現，上列票數會有變化。特朗普與拜登預期所得選舉人票有74張，估計難有這麼多選舉人「變節」，故此，特朗普「大翻盤」的機會是相當低。

拜登與副手仍未正式當選？

選舉人團投完票後，國會將在2021年1月6日舉行參、眾議兩院聯席會議清點選票，並由參議院議長、副總統彭斯（Mike Pence）正式宣布誰當選。獲得多數選舉人票的總統候選人將最終贏得大選。至此，新一屆美國總統當選程序才算全部完成。當選總統預定2021年1月20日，正式宣誓就任美國第46任總統。