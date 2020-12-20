美媒刊文發布特朗普的政治訃吿

美媒刊文，列出了總統特朗普（Donald Trump）任期內的政治遺產，言辭犀利，對特朗普進行一番抨擊。

美國《大西洋月刊》2021年第一期雜誌發表了名為《特朗普的政治訃吿》（A Political Obituary for Donald Trump）的文章，文章稱，要評估特朗普任期的遺產，首先要量化它。

自2020年2月以來，超過二十五萬美國人死於新冠肺炎（COVID-19）疫情，佔世界死於該疾病人數的五分之一，美國是世界上疫情死亡人數最多的國家。同時，有數百萬人在大流行期間失去了保險。另外，在大流行前的三年裏，二百三十萬美國人失去醫療保險，此事造成多達一萬人的「額外死亡」。

特朗普支持者在華盛頓示威，與反對者爆發肢體衝突（點擊圖集瀏覽）：

特朗普讓美國退出了十三個國際組織、協議和條約。每年獲准進入美國的難民人數從八萬五千人下降到一萬兩千人。特朗普沿着南部邊境修建了大約四百英里的屏障。六百六十六名兒童在邊境被美國官員扣押，他們的父母下落不明。

特朗普推翻了八十項環境法規。 他任命了二百二十多名聯邦法官，其中有三名是最高法院的法官——其中24%是女性，4%是黑人，他們100%是保守派。他們當中有更多人是被美國律師協會認為是「不合資格」的人，比起過去半世紀的任何一位總統都要多。

美國的國債增加了七萬億美元，或37%。在特朗普任期的最後一年，貿易逆差有望超過六千億美元，是2008年以來最大的逆差。

特朗普任期內只簽署了一項重要立法，即2017年的稅法。一項研究顯示，該法案首次使最富有的四百名美國人的總稅率低於其他所有收入群體。在特朗普擔任總統的第一年，他繳納了七百五十美元的稅款。在他任職期間，納稅人和競選贊助人至少向他的家族企業上交了八百萬美元。

隨後，文章稱，特朗普領導下的美國變得更不自由、更不平等、更分裂、更孤獨、債務更深、更泥濘、更骯髒、更刻薄、更病態、更死氣沉沉，以及更異想天開。 在特朗普執政期間，沒有什麼比他的2.5萬份虛假或誤導性聲明更具持久破壞性的了。通過社交媒體和有線新聞的大肆傳播，這些聲明污染了數千萬人的思想。特朗普的謊言將持續數年，像放軸射塵埃一樣毒害大氣。

文章還說，特朗普經常撒謊，當謊言的影響足夠大時，它們就會對民主產生腐蝕作用。特朗普接二連三的撒謊——在2020年競選活動最火熱的最後幾個月裏，每天多達五十個——補充了他毫不掩飾的暴行。撒謊是無恥的另一種表現，民調結束兩天後，結果顯示他幾乎已經輸了，但他卻站在白宮講台上，宣布自己贏得了一場他的對手試圖竊取的選舉。順從的工作人員以及國會和媒體中的馬屁精發表了數十份聲明，宣稱這次選舉是欺騙性的。

按照特朗普執政時期每一個彌天大謊的機制，共和黨建制派都聽之任之。在大選日的一週內，有關搖擺州選民欺詐的虛假報道在媒體和社交媒體上被提及近五百萬次。在一次民意調查中，70%的共和黨選民認為，這次選舉不公平。

拜登（Joe Biden）12月14日發表講話，駁斥「選舉不合法」（點擊圖集瀏覽）：

特朗普傷害了我們，他通過吸引大眾對精英的長期敵意達到了他所做的地步。在一個民主國家，誰有權說什麼是真實的——是專家還是人民？專家——貿易談判代表、政府官員、智囊、教授和記者壟斷公共政策，幫助製造了民粹主義氛圍，給特朗普帶來了力量。他的謊言驅使受過良好教育的美國人把他們的信仰，甚至他們的身份，都更堅定地寄託在那些並不總是值得信任的專家身上（疾病控制和預防中心專家，選舉民調專家）。民粹主義者和專家之間的戰爭，緩解了說服雙方民主的必要性。

最後，文章還說，在特朗普執政的最後一年裏，發生的兩件事也是他的政治遺產。

第一件事是新冠肺炎。特朗普任期結束的開始應該是在2020年3月11日，當時他首次就大流行問題向全國發表講話，表明自己完全無法理解病毒的發生。成千上萬的美國人喪生，其中許多人是不必要的，政府在幻想、黨派煽動和過失犯罪之間掙扎，很多美國人意識到，特朗普的謊言可能會讓他們所愛的人喪生。

第二個事件發生在11月3日。幾個月以來，特朗普一直在瘋狂地試圖摧毀美國人對選舉的信任——選舉是民主制度的本質，是不可否認屬於人民的權力槓桿。特朗普對郵寄選票的欺騙性不斷說謊，當選舉日結束，超過1.5億美國人的投票讓特朗普落選，他再次試圖通過剝奪選民的選票來玷污美國人的信仰。選舉並沒有結束他的謊言——沒有什麼能夠結束——或者說謊言揭示了美國存在着更深層次的衝突。