英國變種病毒｜英法邊境最快23日重開　滯留貨車已組成長長車龍

英國出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株，多國暫停往來交通。受年底及脫歐過渡期結束影響，企業大批從歐洲大陸預購貨物，臨時關閉英法海底隧道造成大批貨車滯留邊境，出現長長車龍。

圖為12月21日，英法關閉邊境大量貨車只能滯留在高速公路上。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）引述法國的歐洲事務部長博納（Clément Beaune）表示，首相約翰遜（Boris Johnson）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）就重開邊境讓貨物通關的條件達成共識，會在稍後時間公布，預定當地時間23日生效。

在法國宣布臨時關閉邊境後，大批正準備前往隧邊及港口的貨車無處可去。英國交通部門臨時改道及設立停車處以騰出空間，避免貨車堵塞在路上。

英國《電訊報》報道，馬克龍要求過境英國前往法國的司機接受檢測確保未有染病。約翰遜正考慮實施緊急方案，設立臨時檢查站為貨車司機作病毒檢測。報道指這平均需要每天為6,000名貨車司機做檢測，不過由於檢測需時，這意味即使重開邊境，亦無法即時通車。

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英國新冠肺炎疫情因病毒變種持續惡化，有研究指變種病毒株較原病毒感染能力增加七成，多國自21日關閉來往英國交通，以防止病毒擴散。