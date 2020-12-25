【新冠疫苗】土耳其：數據顯示科興疫苗有效率91.25％

土耳其研究人員12月24日稱，根據在當地第3期臨床試驗的中期數據顯示，北京科興生物（Sinovac）研發的新冠疫苗（簡稱「科興疫苗」）有效率為91.25%。

土耳其研究人員稱，除了一人出現過敏反應外，疫苗試驗期間沒有出現重大副作用事件。他們表示，疫苗引起的常見不良反應是發燒、輕度疼痛及輕度疲勞。

土耳其仍在展開科興疫苗的第3期臨床試驗，圖為土耳其一名參與計劃的民眾接種疫苗（AP）

土耳其對科興疫苗的試驗是從9月14日開始，涉及逾7000人，如今這次公布的有效率結果是基於1322人的數據。研究人員又指出，在試驗期間有29人感染新冠病毒，其中26人是接受注射安慰劑，試驗打算繼續進行，直到感染人數升至40人。

當地衞生部長科賈（Fahrettin Koca）表示，「我們現在可以肯定，這款疫苗對土耳其人是有效且安全。」土耳其訂購5000萬劑科興疫苗，首批300萬劑將在12月28日運抵當地。

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在南美國家巴西，當地已完成對科興疫苗的第3期臨床測試，已知通過有效門檻（門檻為有效率起碼50%），但科興12月23日要求押後公布結果15天。《華爾街日報》報道，延後公布結果要求由科興親自提出，原因是希望先等待在其他地方測試的結果，再作綜合分析後公布。科興疫苗在巴西、土耳其和印尼都在進行第3期臨床測試。

美國輝瑞藥廠（Pfizer）之前在11月表示，該藥廠研發的疫苗最終數據顯示有效率為95%。至於莫德納（Moderna）疫苗有效率為94%。