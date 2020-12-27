日本著作權新法元旦生效　明知漫畫盜版仍下載即屬違法

日本為更有效打擊盜版漫畫，著作權新法即將在元旦生效。自2021年1月1日起，所有明知盜版仍下載的使用者將觸犯法例，違例者可判監2年或罰款200萬日圓（約14萬港元）。

圖為9月30日，東京池袋的一間漫畫店。著作權新法即將在2021年1月1日元旦生效。（Getty）

為保護知識產權，日本設立著作權法規範網絡違規下載行為，但過往只包含音樂及影像作品，漫畫並不適用。為打擊盜版漫畫猖獗，日本政府在2020年6月通過修法，把漫畫及書籍等出版物包括在內，在2021年1月1日起生效。

新法例下，使用者在明知盜版的情況仍然下載將視作違法，但若只是引用漫畫中的數格、二次創作、改圖等則不受此限。把畫像以「截圖」形式儲存，若性質輕微且未對原創造成負面影響亦可豁免。

日本放送協會（NHK）報道，以一集數十頁的漫畫計算，下載一整話就是典型的犯罪例子。

致力打擊盜版的「內容產品海外流通促進機構」（Content Overseas Distribution Association，CODA）表示，2019年因在網路上流通的盜版日本內容產業，損失金額估算高達3333億到4300億日圓（約230億至300億港元），其中漫畫書籍等出版品佔三成以上。