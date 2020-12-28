美國田納西州男疑爆彈自盡　神秘女聲警告與老歌　或永成不解之謎

美國田納西州（Tennessee）12月25日發生一宗耐人尋味的爆炸案。一架露營車在引爆前重複廣播警告並倒數爆炸時間，呼籲民眾離開，又莫名其妙播放歌曲。警方最終證實現場發現的人體殘肢尋疑犯沃納（Anthony Warner）所有，沒有其他人死亡。

事發在州首府納什維爾（Nashville）。警方聖誕節早上約5時30分接獲報案指事發地點傳出槍聲。警員到場後發現一輛白色露營車，它廣播錄音檔案，一把女聲說着：15分鐘後會發生爆炸。

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據《田納西人報》（Tennessean）25日及美國有線新聞網絡26日的報道，目擊者稱，露營車當時播放錄音警告「現在疏散，有炸彈，這架車有炸彈，將會爆炸。」然後錄音開始15分鐘的倒數，「這輛車將在15分鐘內爆炸」、「這輛車將在14分鐘內爆炸」。警員急忙逐家逐戶敲門，疏散居民，並召來拆彈小組。社區內有居民惶恐逃離。

↓附近住宅受爆炸影響時的閉路電視片段：

WATCH: Security camera footage of a condo at the Exchange Lofts on Church Street shows the moment of the explosion in downtown Nashville. Video courtesy of Kirt Webster. pic.twitter.com/jtQGoE5Urz — WSMV News4 Nashville (@WSMV) December 25, 2020

↓網民分享事發一刻片段

More video of the bombing in downtown Nashville from a security camera. You can hear the warning coming from the RV before the blast. pic.twitter.com/4LtwvnsPdq — Thomas D Bradley (@ThomasDBradley) December 25, 2020

這架沒有車牌、窗戶被遮蔽的車輛在給予最後3分鐘警告的同時，竟詭異地播出1964年英國女歌手Petula Clark演唱的歌曲《Downtown》。歌詞內容是安慰孤獨和失意的人，目前未知沃納播放此歌的原因。

值得留意的是，爆炸地點位於市中心，也就是歌名和歌詞中的Downtown。

When you're alone and life is making you lonely you can always go to downtown Petula Clark《Downtown》

露營車在警告訊息和音樂聲中，最終在6時30分爆炸。警方事後在現場發現人類殘骸，證實屬於沃納。

他在爆炸前15分鐘開始廣播警告，讓街坊有足夠時間反應。有人認為，他並非進行自殺式炸彈襲擊，其實是無意造成更多傷亡。

↓爆炸後的現場↓

Footage from the scene on 2nd Ave North as multiple agencies continue to work and investigate an explosion from earlier this morning. pic.twitter.com/5g40RhwNNl — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020

被稱為電腦怪傑

沃納在安蒂奧克（Antioch）長大，他70年代中期高中畢業後在同一個社區安頓，是從事各種不同的資訊科技工作的自僱人士。

外界對於這位神秘男子所知不多。據《田納西人報》27日報道，沃納在社交媒體或網站都沒有公開的立足點。鄰居亦指，沃納甚少離家，他很多時都是一名「獨家村」，會跟鄰居稍稍閒聊，然後繼續去別的地方。

美國田納西州12月25日發生汽車爆炸案，疑犯沃納在事件中死亡。美國聯邦調查局在社交媒體公布沃納的相片。（AP）

施莫爾特（Steven Schmoldt）及妻子已在沃納隔壁居住25年。他形容沃納低調和友善，然而「一些人會說他有點奇怪」，「你永遠不會看到任何人（在沃納家中）出入，永不會看到他去其他地方。據我們所知，他是那種在家工作的電腦怪傑（Computer Geek）」。

當地街坊從不討論政治或宗教，沃納亦沒有緊緊抱持任何意識形態的跡象。

警方仍在調查案件，未來外界料將對他的作案動機了解更多，然而他為何在車內播出「爆炸倒數警告」？為什麼在爆炸前播出那首老歌？一切有可能已隨他的身體和汽車炸個粉碎，永遠成謎。