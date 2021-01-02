美參議院通過國防授權法　首次推翻特朗普否決權　法案涉中港內容

美國總統特朗普（Donald Trump）2020年12月底否決規模達7400億美元的2021年《國防授權法》（National Defense Authorization Act），並把法案退回國會，但隨着眾議院再次投票維持通過原案，至參議院最新也在2021年1月1日大比數通過維持原案後，成為特朗普任內第一個遭推翻總統否決權的議案。

圖為美國國會山大樓，攝於2020年9月11日（Getty）

路透社報道，美國參議院罕有在元旦日舉行會議，最終以81票贊成、13票反對，大比數通過維持原有法案，超過推翻總統否決權所需的3分之2門檻。共和黨目前掌握參議院的控制權，此意味在這次投票中，特朗普遭不少共和黨人倒戈。

在此之前的12月28日，眾議院也已經以322票贊成、87票反對，同樣以大比數維持通過原案。

法案包括針對中港倡議

特朗普之前一直拒絕簽署2021年《國防授權法》，他不滿部分法案內容，例如把美利堅邦聯將軍的名字從美國軍事設施移除、沒有廢除《通訊傳播正當行為法》第230款給予社交媒體公司的責任保護傘等。

《國防授權法》是為軍方制定政策的年度法案，過去連續59年都獲得通過。2021年的國防授權法》內也有針對中國大陸與香港的倡議，包括就如何應對中國崛起建立新框架，又表明會支持台灣，以及延長禁止向香港警察出口指定軍需品。法案並列出美國於印度太平洋地區合作政策，表明將與盟友合作，回應中國共產黨的打壓等。