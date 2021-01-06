蓬佩奧批評中歐投資協定　華春瑩：有沒有聞到一股酸味

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1月5日表示，中歐投資協定是一項脆弱協定，未能保護歐洲工人免受中國共產黨掠奪。中方1月6日對此作出回擊，中國外交部華春瑩「不知道你有沒有聞到一股酸味兒？」

2020年11月10日，蓬佩奧在華盛頓國務院出席記者會，他說美國將平穩過渡到「第二屆特朗普（Donald Trump）政府」，此番言論引發爭議。（AP）

在中國外交部2021年1月6日例行記者會上，有記者就蓬佩奧的言論向中方尋求置評，中方發言人華春瑩說：「不知道你有沒有聞到一股酸味兒？中歐投資協定不能保護歐洲工人，難道美國對歐洲國家部分輸美產品加徵關稅能夠保護歐洲工人嗎？」

華春瑩說，中歐雙方經過7年多共同努力結束中歐全面投資協定談判，達成一份平衡、高水平、互利共贏的投資協定，它不僅展現了中方推進高水平對外開放的決心和信心，也將為中歐相互投資提供更大的市場準入、更高水平的營商環境、更有力的制度保障和更光明的合作前景，得到中歐雙方以及國際社會各界的高度評價。

中歐投資協定達成後，歐盟方面認為世界需要牢固的中歐關係：

華春瑩又稱，各方普遍認為這是中歐經貿合作的里程碑，也是多邊主義的勝利，在新冠肺炎（COVID-19）疫情重創全球經濟的艱難形勢下，有利於促進世界經濟復蘇。維護多邊主義，也有利於捍衛以規則為基礎的開放型世界經濟。

華春瑩表示，兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山，中方願同包括歐盟在內的各方，繼續積極開展合作。做大共同利益的蛋糕，實現更高水平的互利共贏。

1月5日，蓬佩奧接受彭博社採訪時說，中歐投資協定不能保障歐洲工人免受中共掠奪。他強調，美國不會敦促歐盟放棄協定，也沒有興趣與中方達成類似協定。「我們太關心我們的工人、我們的人民、我們的製造業、我們的知識產權了，以至於不能簽署一項軟弱的協議，讓中國繼續從事不公平、不平衡、不互惠的活動。」