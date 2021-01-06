新冠肺炎丨莫德納疫苗獲歐洲藥管局開綠燈　料歐盟快將批准使用

美國藥廠莫德納（Moderna）與美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗1月6日成為第二款獲歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）認可的疫苗。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）稱，歐盟正全速工作，以批准使用這款疫苗。

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路透社1月6日報道，歐洲擔心出現更多具感染力的的變種病毒，有關部門為了抑制疫情，加快推出疫苗。

疫苗在獲歐洲藥品管理局開綠燈後，預計馬上會得到歐盟委員會（European Commission）的許可，其後歐盟公民便可接種這款疫苗。

歐盟委員會主席馮德萊恩稱「我們現在正全速工作以批准它，讓它可以在歐盟使用。」

Good news for our efforts to bring more #COVID19 vaccines to Europeans!

@EMA_News assessed that the @moderna_tx vaccine is safe & effective.



Now we are working at full speed to approve it & make it available in the EU. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021

歐洲藥品管理局指，有非常大型的臨床試驗證明疫苗令18歲或以上的人有效預防新冠肺炎。疫苗在試驗中展示出其94.1%功效。