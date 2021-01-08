美國國會暴亂｜特朗普不會再被彈劾？媒體稱原因之一：不夠時間

美國現任總統特朗普（Donald Trump）支持者於2021年1月6日製造國會暴亂，導致多人死亡。民主黨議員呼籲立即彈劾特朗普，但這種可能性極低。

據美國媒體《國會山報》1月6日報道，目前已有超過20名民主黨國會議員表示，他們將再次嘗試彈劾特朗普。眾議員伊爾汗・奧馬爾（Ilhan Omar）是第一批要求彈劾特朗普的議員之一，她於6日在Twitter上發文說：「我正在起草彈劾條款，特朗普應該被眾議院彈劾，並由參議院宣布撤職。我們不能讓他繼續執政，這事關保護我們共和國的問題，我們需要履行我們的誓言。」

1月6日是美國國會確認總統大選結果的日子，儘管多家媒體此前已報道稱，民主黨候選人拜登（Joe Biden）將成為新一任總統，但特朗普一直否認自己失敗的事實，直至。與此同時，他不斷聲稱選舉被操縱，並吿訴他的支持者要「戰鬥」。

美國有線電新聞網絡（CNN）1月6日報道稱，據消息人士透露，目前一些內閣成員正在就援引美國憲法第二十五修正案（25th Amendment）迫使特朗普下台進行初步討論。

第二十五修正案規定，若總統去世、辭職或被免職，副總統即刻成為總統。當「副總統職位出現空缺」時，總統應提名一名替代者，一旦人選被國會兩院的多數人確認，就可以上任。總統不能按照本人的意願讓出職位，根據內閣的意向，總統在自己不同意的情況下也可以被罷免。

此外，包括副總統在內的過半數內閣官員可以向國會提交彈劾總統職務的議案，如果總統以書面形式表明不能辭去總統職務，則總統一職會被保留。但若副總統和內閣在4天內以書面形式再次向參議院臨時議長和眾議院議長表明彈劾總統的意向，就可以進入彈劾程序。

美國副總統彭斯於2021年1月7日凌晨在華盛頓主持參眾兩院聯席會議，確認選舉團投票結果，並宣布拜登在2020年美國總統大選中獲勝。（AP）

韓國紐西斯通訊社1月7日報道指出，美國副總統彭斯（Mike Pence）幾乎不可能提出彈劾特朗普的議案，而拜登的就任儀式將於1月20日舉行，10多天內完成彈劾程序也很難。

路透社1月6日報道指出，密蘇里大學教授鮑曼（Frank Bowman）認為，理論上可以1天內完成，國會參眾兩院有很大的自由去制定他們認為合適的彈劾規則。「他們可能在明天中午前決定彈劾特朗普，並將彈劾案通過國會大廈的圓形大廳送交參議院，在明日下午啟動審理，此事不存在憲法方面的障礙」。