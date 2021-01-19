疫情影響拜登宣誓就任儀式？萬人空巷不復見？最新安排3分鐘看懂

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-01-19 19:51

美國候任總統拜登（Joe Biden）就職典禮即將在1月20日舉行，這次典禮將與過去任何一次的就職典禮都不一樣，想及時收看的話，請閱讀香港01彙整的最新資訊。

圖為1月18日，傳統讓人們觀禮的國家廣場因疫情關係關閉。現在只能在地上插滿旗子。（Reuters）

就職典禮何時舉行？

就職典禮預定在美國東岸時間1月20日早上11時半，即香港時間21日的凌晨12時半舉行。屆時拜登與賀綿麗將在美國最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）的見證下，宣誓就職。

在宣誓後，拜登將發表他的就職演說。這次典禮的主題是「團結美國」（America United）。

在完成儀式後，拜登團隊等人將會前往阿靈頓國家公墓，在無名戰士墓碑前獻花。

如何觀賞就職典禮？

美國全國主要電視台均會全程直播，而拜登的就職典禮委員會官方亦會在Youtube和Twitter上直播典禮，海外人士可透過網上觀看。

圖為拜登就職典禮委員會在Youtube的頻道。典禮當日可在這裏全程觀看直播。（Youtube截圖）

有甚麼人會觀禮？

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，這次就職典禮將大大縮少規模。過去數以十萬計人群將不再見，會場內僅會有1,000人左右觀禮。絕大部分觀禮人士都是國會人員與邀請的嘉賓。

前總統奧巴馬（Barack Obama）、喬治布殊（George W. Bush）和克林頓（Bill Clinton）都是觀禮人士之一。特朗普（Donald Trump）則已表示不會參與。

加強保安嚴陣以待

為防止6日的衝擊國會事件重演，2.5萬名國民警衛軍已派駐華盛頓加強保安。所有國會山莊附近道路會在當日封鎖，鄰近的國家廣場亦會關閉。華盛頓特區自6日起已宣布進入緊急狀態，直至21日。

華府擔憂特朗普支持者及極右組織會在當日發動暴力示威，全國50州亦加強戒備。

總統巡遊和宴會取消

同樣地由於新冠疫情的關係，傳統由國會大樓前往白宮的巡遊項目會取消，就職晚宴都會取消。取而代之的是晚上會有名為「慶祝美國」（Celebrating America）嘉賓表演節目。