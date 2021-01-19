肯尼亞2021年須償還中國約77億元　北京同意暫停還款

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-01-19 18:03

在「巴黎俱樂部」（The Paris Club）1月18日同意肯尼亞1至6月底暫停償還3億美元後，中國駐肯尼亞大使館1月18日披露，中國與肯尼亞就暫停債務償還進行談判，並接受肯尼亞在1月至6底之間暫定還款。

「巴黎俱樂部」包括比利時、加拿大、丹麥、法國、德國、意大利、日本、韓國及西班牙。

肯尼亞2021年料須向中國償還1,094億肯尼亞先令（約7,699,316,682港元），包括通往奈沙瓦（Naivasha）標準軌鐵路第二期工程的貸款。

中國大使館一封電郵內容顯示，中國與12個非洲國家簽署了暫停還債協議，並根據二十國集團（G20）框架，為15個非洲國家的到期無息貸款提供了豁免。

「一帶一路」是由中國在2013年發起的一項倡議，非洲國家也成為重要組成部分。圖為2019年4月26日，中國國家主席習近平和夫人彭麗媛在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的外方領導人夫婦及嘉賓。（新華社）

中國大使館聲明說，中國非常重視包括肯尼亞在內的非洲國家債務暫停和減免，並致力於全面實施G20緩債倡議。中國國家國際發展合作署與中國進出口銀行執行了各國所有合格的緩債請求，但未提供任何細節。

彭博社提到，肯尼亞在G20緩債倡議框架下申請豁免2021年上半年應付的約406億肯尼亞先令（約2,857,279,801港元）。

根據肯尼亞財政部報吿，中國是僅次於世界銀行的肯尼亞第二大外部債權人。2020年6月的肯尼亞外債中，中國貸款佔21%，世界銀行貸款佔25%，主權債券持有人19%，商業銀行11%，非洲開發銀行7.5%。