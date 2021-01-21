拜登就任丨中國駐美大使崔天凱發文祝賀　冀合作應對全球挑戰

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-01-21 13:53

美國總統拜登（Joe Biden）1月20日上任，中國駐美國大使崔天凱同日表示，中方期待與新政府合作應對全球挑戰。

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崔天凱在Twitter發文祝賀拜登就任總統，並表示：「中國期待與（美國）新政府合作，以推動中美關係健全及穩定發展，及共同應對在公共衛生、氣候變化和發展上的全球挑戰。」

↓崔天凱在Twitter發文祝賀拜登就任

Congratulations to President Biden on his inauguration! China looks forward to working with the new administration to promote sound & steady development of China-U.S. relations and jointly address global challenges in public health, climate change & growth. @POTUS @JoeBiden — Cui Tiankai (@AmbCuiTiankai) January 21, 2021

制裁美國前政府官員

在拜登宣誓就任總統後，中國外交部隨即發表聲明，制裁包括特朗普政府時代的國務卿蓬佩奧、白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）、國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）等28人。

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外交部指，這些美國反華政客出於一己政治私利和對華偏見仇恨，罔顧兩國人民的利益，策劃、推動實施一系列瘋狂的行徑，嚴重干涉中國內政、損害中國利益、傷害中國人民感情，嚴重破壞中美關係，因此實施制裁。

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