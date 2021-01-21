拜登甫就任美國總統　中國宣布制裁蓬佩奧及班農等28人

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-01-21 01:55

2020年1月21日，中國外交部深夜公布，宣布對蓬佩奧（Mike Pompeo）等美國特朗普（Donald Trump）政府中的官員實施制裁。

中國外交部網站公布的內容顯示，受制裁的人共有28名。

中方的制裁名單中包括美國國務卿蓬佩奧。圖為2020年9月21日，蓬佩奧在美國務院宣布對伊朗國防工業實施新的制裁措施。（Getty Images）

中國外交部稱，過去幾年，美國一些反華政客出於一己政治私利和對華偏見仇恨，罔顧中美兩國人民的利益，策劃、推動實施了一系列瘋狂的行徑，嚴重干涉中國內政、損害了中國的利益、傷害了中國人民的感情，也嚴重破壞了中美關係。中國政府捍衛國家主權安全發展利益的決心堅定不移。

中方決定對在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的28名人員實施制裁，包括特朗普政府中的美國特朗普政府的國務卿蓬佩奧、白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）、國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）、助理國務卿史達偉（David Stilwell）、副國家安全顧問波廷傑（Matthew Pottinger）、衞生部長阿扎爾（Alex Azar）、國務院主管經濟事務的副國務卿克拉奇（Keith Krach）、美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）以及前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）、曾任首席白宮策略師的班農（Stephen Bannon）等。

上述受制裁的人員及其家屬被禁止入境中國內地和香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意。