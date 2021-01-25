新冠肺炎｜變種病毒橫行　疫苗需「升級」？科學家這麼看

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-01-25 17:57

新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗成為了對抗疫情的最大武器，但病毒持續變種令人擔憂。不論是英國、南非還是巴西的變種病毒，都有增強了病毒的感染能力或毒性的趨勢，隨着變種病毒廣泛傳播，疫情的控制可能要比預想中需要更長時間。

圖為1月23日，美國紐約一間注射疫苗中心的疫苗針銅和消毒膠布。（Reuters）

病毒出現廣範圍和長時間的感染，變種的機會就會增加，目前以英國的變種病毒株最受關注。英國變種病毒株已成為當地新一波疫情的最主元兇，佔新確診感染的大部分案例。新病毒被指感染率大幅提升，並在最新的研究中顯示更致命。

儘管目前已研發的疫苗似乎對英國的變種病毒仍然有效，但無法保證若再有病毒變種出現時不受影響。南非科學家研究指在當地發現的變種病毒對抗體有抵抗能力，意味可能削弱疫苗功效。

先盡可能讓更多人接種

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）1月24日出席哥倫比亞廣播公司（CBS）一個節目訪問時表示，目前他們正在做的，是追蹤並準備新變種病毒的來襲：「未來疫苗可能需要升級，但現在不是做這些事情的時候，因為要防止變毒進一步變種，最好方法是先盡可能讓更多人接種疫苗。」

圖為1月14日，土耳其伊斯坦布爾一間醫院正準備接種新冠疫苗。（Reuters）

若切斷感染的可能，讓病毒的數量減少，變種的機會亦自然減少。

英國維康桑格研究所（Wellcome Sanger Institute）新冠病毒基因組計劃主任巴雷特（Jeffrey Barrett）表示，在下一個抗疫階段，如何應對變種病毒將會是一項新挑戰。英國疫苗接種科學委員會副主席哈登（Anthony Harnden）表示，未來可能會有針對不同變種的新冠疫苗推出市面。

這對抗疫來說是一則壞消息，這代表即使疫苗仍然有效，變種病毒的出現會令疫情受控和減退的時間拖長。貧困的國家可能要等更長時間才能獲得疫苗，旅遊禁令可能會間歇地持續數年時間。

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