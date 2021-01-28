新冠疫苗丨中國加拿大研發合作告吹　被指或與孟晚舟引渡案有關

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-01-28 15:21

加拿大2020年8月公布，已終止與中國企業康希諾生物（CanSino Biologics Inc.）有關研發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的合作。加國媒體1月26日報道，渥太華政府在回應國會議員提問時指出，停止合作是因為北京扣押候選疫苗種子。

《環球郵報》（The Globe and Mail）26日報道，加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）回覆議員指，政府2020年5月19日得知運往加拿大的候選疫苗AD5-nCOV的種子被中國海關總署扣押在北京首都國際機場。

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加拿大國家研究理事會（National Research Council Canada）亦回應指，由於運送持續延誤，政府疫苗特別工作組對康希諾生物的研究失去興趣，政府決定關注其他更有希望的候選疫苗。

前政府高級官員約翰斯頓（Margaret McCuaig-Johnston）曾在加中科學與技術聯合委員會（Canada-China Joint Committee on Science and Technology，暫譯）工作7年。她認為北京完全要為疫苗未曾趕到加拿大負責，並指這是與加拿大持續拘留中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟相關的懲罰。