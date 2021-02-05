拜登發表首份外交演說　稱美國會應對中國及俄羅斯極權主義

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-05 04:36

美國總統拜登（Joe Biden）2月4日在國務院發表首份外交演說，稱美國和民主已經回歸，強調會與國務院合作，修補華府與盟友的關係，重新與世界接軌。

拜登首先談到緬甸政變事件，指緬甸軍方應交出權力，釋放所有被捕官員和支持者，強調不應利用武力抹殺一個可信賴的選舉結果。

拜登表示，美國已經準備和中國合作，但大前提是須符合美國的利益，他提到，美國會直接應對最大競爭對手中國所帶來的繁榮、安全及民主價值的威脅，揚言會對抗中國濫用經濟、損害人權、知識產權及全球治理問題。

他亦提到與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通話後，決定延長唯一限制對方核武的《新削減戰略武器條約》（New START），並強調面對俄羅斯的舉動時，華府唯命是從的日子已成過去。他呼籲俄羅斯應即時無條件釋放反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼），指華府會為了捍衛重要利益和民眾，不惜一切要俄羅斯付出代價。

而在其他問題上，拜登表示會簽署行政命令，恢復接收難民計劃，同時尋求將接收上限增至12.5萬人，但承認可能需時才實現目標。另外他談到中東問題，稱美國會結束向沙特阿拉伯提供對也門戰爭的軍事援助，指戰爭需要結束，他承諾華府會繼續支持沙特阿拉伯捍衛主權及領土。

拜登亦提到，上屆總統特朗普（Donald Trump）批准削減駐德國美軍人數的計劃會凍結，同時下令國防部長奧斯汀（Lloyd Justin）審視美軍在全球的部署工作。

他最後稱，自由的傳媒不是政府的敵人，而是對健康的民主非常重要。