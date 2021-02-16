新冠肺炎丨英國研究發現新變種病毒「B1525」　11國出現個案

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-16 21:59

英國媒體2月15日報道，根據愛丁堡大學（University of Edinburgh）一項研究顯示，在英國再發現新變種的新冠病毒株，名為B1525，並指在11國已出現相關個案。專家對情況感到擔心，認為各國在檢測時應加強注意。

該新變種病毒B1525至今在英國已發現32宗，在丹麥、法國、西班牙、美國、尼日利亞和澳洲等10國的病毒基因定序中也有驗出。

與B117有相似之處

《衛報》報道，據研究人員指，新變種病毒在基因組上與先前在英國肯特郡（Kent）發現的B117病毒株有相似之處，且具有一些令人不安的突變，包括在棘蛋白發生E484K突變。

棘蛋白位於病毒外圍，遭認為是病毒闖進人體細胞的關鍵。報道指，南非和巴西的變種病毒都發生E484K突變。

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專家擔心影響疫苗效用

英國雷丁大學（University of Reading）細胞微生物學副教授克拉克（Simon Clarke）表示，雖然目前不清楚突變會否改變病毒的感染機率，或染疫後患者的病情嚴重程度，但他提到，南非變種病毒發生的E484K突變，導致病毒對部分疫苗產生一定程度抵抗力。

他稱「我們還不清楚這種變種病毒傳播多廣，但若成功廣泛傳染，可以預計是任何疫苗接種或過去感染而產生的免疫力，都將會打折扣。」