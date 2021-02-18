懶人包｜Facebook與澳洲爭拗因一法案而起　禁分享新聞內容捱轟

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-18 20:20

澳洲政府與Facebook的爭拗急升溫，此因Facebook在2月17日突禁止澳洲用戶在旗下社交平台分享新聞內容和相關文章，不但影響網民與澳洲媒體，連帶有數十個澳洲企業或慈善組織的Facebook專頁也遭關閉。 Facebook此舉引發政客與組織批評，英國新聞媒體協會（News Media Association）斥Facebook舉動如「校園惡霸」，認為全球各國應設健全監管應對問題。

澳洲總理莫理森批評Facebook「unfriend」澳洲是欺凌行為兼傲慢，圖為2月16日他在坎培拉的國會大廈召開新聞發布會。（AP）

因法案而起的爭拗

這次爭拗始於澳洲正立法「新聞媒體協議規範」（News Media Bargaining Code）草案，規定Facebook與Google須和那些為它們帶來流量的新聞媒體達成商業協議，否則就得進行仲裁以就付費價格達成協議，此舉引來這兩家巨型企業不滿。

澳洲政府稱科技平台從這個操作中得到想看新聞的客戶，因此科企要就媒體的新聞工作，以公平價格付款。政府也稱，因強大的媒體業對民主來說是必不可少，澳洲處境艱難的新聞業需要財務支持。

FB最新做了什麼？

Facebook拒絕付費，並在2月17日決定禁止澳洲用戶在旗下社交平台分享新聞內容和相關文章。據Facebook代表指出，此決定會有四大主要影響，包括澳洲發行商的專頁內會被限制張貼或分享內容，但其他功能不受影響；國際發行商仍可繼續在平台上出版新聞內容，惟澳洲用戶無法閱讀或分享內容。

澳洲廣播公司（ABC）現已沒法在其Facebook專頁發布內容（Reuters）

至於在用家方面，澳洲用戶無法在Facebook閱讀或分享當地或國際新聞，或來自澳洲及國際新聞專頁的內容；國際用戶則無法閱覽或分享來自澳洲新聞媒體專頁的文章。

Facebook稱，該公司在澳洲封鎖媒體內容的原因，是法律草案未就新聞內容定義提供明確指引。

延伸閱讀：澳洲強制Google與Facebook向媒體付費 政府規管科企試金石？

部分組織專頁同受影響

路透社報道，有數十個澳洲企業、慈善組織與資訊提供者在2月18日表達對Facebook不滿，批評該科企關閉了他們的Facebook專頁，其中澳洲食物銀行（Foodbank Australia）表示，Facebook此舉是不可接受。

This is UNACCEPTABLE. Demand for food relief has never been higher than during this pandemic, and one of our primary comms tools to help connect people with #foodrelief info & advice is now unavailable. Hours matter when you have nothing to eat. SORT THIS OUT! #facebooknewsban. pic.twitter.com/xYVnrKQQeF — Brianna Casey (@briannacasey1) February 18, 2021

報道指，Facebook禁止澳洲用戶分享新聞的做法，迅速引來學者、政客與非政府組織的批評，尤其是在新冠肺炎疫情持續、澳洲夏季有出現野火危機之際，該科企的舉動令民眾更難獲取官方發布的健康與氣象訊息。

英國新聞媒體協會主席沃克（Henry Faure Walker）批評Facebook像個「校園惡霸」（school yard bully），並指此事證明全球各國需要更健全的監管，去制止科企變成惡霸。

Google採不同做法

至於同樣受法案影響的Google，也曾威脅取消在澳洲的新聞服務，但之後更改做法，轉為開始與當地媒體就付費轉載新聞內容達成協議，並簽署合約。Google目前對Facebook的決定不予置評。