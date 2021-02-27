「BTS跟新冠肺炎一樣糟糕」德國電台主持人出言歧視防彈少年團

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-02-27 15:41

韓國知名男子組合BTS防彈少年團近日躍上新聞版面，卻不是因為有新曲或新音樂錄像開播，而是成為被歧視的主角。

德國地方公共廣播電台「巴伐利亞三台（Bayern 3）」與旗下節目主持人馬圖席克（Matthias Matuschik）2月23日稱組合像新型冠狀病毒肺炎一樣糟，BTS的擁躉群起反彈，來自世界各地的ARMY（BTS支持者的暱稱）百萬條Twitter推文「炮轟」要求道歉，最終電台及主持人都「跪低」。

[ENG TRANSLATION]



tw // racism



a german radio host was talking immensely badly about BTS, comparing them to COVID and mentioning blasphemy and north korea, this can’t be tolerated!

pls email bighit about this as well!

(video by @fairiesvmns)#RassismusBeiBayern3#Bayern3Racist pic.twitter.com/MjZ2kXLyiu — ᴮᴱBTS UPDATES GERMANY ⁷ 🇩🇪 (@BTS_UPDATES_GER) February 25, 2021

馬圖席克最後說，將BTS及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）相提並論「是完全錯的」。他說明白及接受自己可能已對很多人種族歧視、特別是亞裔群體。他稱這從來不是他的本意，並指重點在於受眾怎麼接收那些說話，而不是它們真正的意思。

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稱男團應被送往朝鮮

事件導火線，是他2月23日節目上發表種族歧視言論稱：「防彈少年團（BTS）像新冠肺炎一樣糟糕，希望這世界很快就有一種疫苗能應對他們。」

他出言批評BTS「這些小蠢蛋」翻唱英國知名樂隊Coldplay的名曲Fix You，為此應被送到朝鮮享受20年的「假期」。

ARMY「開火」後，巴伐利亞三台與馬圖席克拒絕道歉。電台發聲明力撐主持人：「這是節目的性格以及主持人清楚地、開放地及不加修飾地表達他的意見」。

馬圖席克之後澄清說：「你不能指控我仇外。我有一輛來自韓國汽車。我有一部最酷的車」。

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Coldplay撐BTS表欣賞

作品被翻唱的Coldplay，成員對BTS的表演予以讚賞。《MTV不插電》（MTV Unplugged）24日播出有BTS亮相的特輯後，Coldplay在YouTube與Twitter帳號發文、附上影片，以有3個「心心」表情圖案，稱：「很美麗。（아름다운）」。

人數眾多的ARMY很快動員起來，以「巴伐利亞三台道歉」（#Bayern3Apologize）、「巴伐利亞三台種族主義者」（#Bayern3Racist）為標籤的推文排山倒海，快速登上Twitter趨勢榜。

BTS在美國所屬的哥倫比亞唱片公司（Columbia Records）發聲明譴責電台及主持人的言論：「哥倫比亞唱片公司與亞裔社群同在，並譴責所有形式的種族歧視與仇外心態。我們必須一同為種族正義努力奮鬥。」

疫情自從在2019年底開始蔓延以來，全球多處都不時出現針對華人及其他亞裔群體的言論，仇華或仇亞心理升溫。