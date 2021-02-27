「BTS跟新冠肺炎一樣糟糕」德國電台主持人出言歧視防彈少年團

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韓國知名男子組合BTS防彈少年團近日躍上新聞版面，卻不是因為有新曲或新音樂錄像開播，而是成為被歧視的主角。

德國地方公共廣播電台「巴伐利亞三台（Bayern 3）」與旗下節目主持人馬圖席克（Matthias Matuschik）2月23日稱組合像新型冠狀病毒肺炎一樣糟，BTS的擁躉群起反彈，來自世界各地的ARMY（BTS支持者的暱稱）百萬條Twitter推文「炮轟」要求道歉，最終電台及主持人都「跪低」。

馬圖席克最後說，將BTS及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）相提並論「是完全錯的」。他說明白及接受自己可能已對很多人種族歧視、特別是亞裔群體。他稱這從來不是他的本意，並指重點在於受眾怎麼接收那些說話，而不是它們真正的意思。

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稱男團應被送往朝鮮

事件導火線，是他2月23日節目上發表種族歧視言論稱：「防彈少年團（BTS）像新冠肺炎一樣糟糕，希望這世界很快就有一種疫苗能應對他們。」

他出言批評BTS「這些小蠢蛋」翻唱英國知名樂隊Coldplay的名曲Fix You，為此應被送到朝鮮享受20年的「假期」。

ARMY「開火」後，巴伐利亞三台與馬圖席克拒絕道歉。電台發聲明力撐主持人：「這是節目的性格以及主持人清楚地、開放地及不加修飾地表達他的意見」。

馬圖席克之後澄清說：「你不能指控我仇外。我有一輛來自韓國汽車。我有一部最酷的車」。

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Coldplay撐BTS表欣賞

作品被翻唱的Coldplay，成員對BTS的表演予以讚賞。《MTV不插電》（MTV Unplugged）24日播出有BTS亮相的特輯後，Coldplay在YouTube與Twitter帳號發文、附上影片，以有3個「心心」表情圖案，稱：「很美麗。（아름다운）」。

人數眾多的ARMY很快動員起來，以「巴伐利亞三台道歉」（#Bayern3Apologize）、「巴伐利亞三台種族主義者」（#Bayern3Racist）為標籤的推文排山倒海，快速登上Twitter趨勢榜。

BTS在美國所屬的哥倫比亞唱片公司（Columbia Records）發聲明譴責電台及主持人的言論：「哥倫比亞唱片公司與亞裔社群同在，並譴責所有形式的種族歧視與仇外心態。我們必須一同為種族正義努力奮鬥。」

疫情自從在2019年底開始蔓延以來，全球多處都不時出現針對華人及其他亞裔群體的言論，仇華或仇亞心理升溫。

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