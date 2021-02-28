新冠疫苗｜韓國允用「特別針筒」每瓶可供接種劑量增加　全球首例

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-02-28 22:33

韓國在進行新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種計劃，迄今2萬多人已接種。韓國中央防疫對策本部28日稱，26至27日共接獲112宗接種後有異常反應的報告，包括發熱、頭痛、噁心及嘔吐等輕微的不良反應。與此同時，當地在致力通過新技術，增加可供接種的劑量。

韓國疾病管理廳允許接種員在使用韓國醫療器械製造商Poonglim Pharmatech所製LDS針筒的情況下，每瓶輝瑞-BioNtech（德國生物新技術公司）疫苗可供接種人數臨時增加1至7人，牛津-阿斯利康疫苗接種人數則可從10人增至11至12人。這是全球第一次有這樣的做法。

低死腔針筒（LDS，low dead space syringe）能大幅減少遺留在利針內的疫苗，疫苗的效率提升20%。用普通針筒能供1億人接種的劑量，通過LDS針筒，可達到1.2億人接種的目標。

當局稱26日接種首日有15宗異常反應報告。27日有97宗，其中96起與牛津-阿斯利康疫苗有關，1宗與輝瑞-BioNTech疫苗有關。兩天異常反應報告112宗，與牛津-阿斯利康疫苗有關的有111宗，與輝瑞-BioNTech疫苗有關的有1宗，都是一般不良反應。