Dr. Seuss捲歧視亞裔非裔爭議　宣布停刊六繪本　eBay即現炒價

美國經典兒童繪本《蘇斯博士》(Dr. Seuss)出版商3月2日宣布,決定停刊《蘇斯博士》的其中6本漫畫,原因是印有涉及種族歧視的圖像。美國媒體報道,在出版商公布決定後,涉事的《蘇斯博士》漫畫在eBay的拍賣價格立即大幅上升。

蘇斯博士企業(Dr. Seuss Enterprises)指,這些漫畫以傷人及錯誤的方式呈現,公司在2020年經過數個月商討後,決定停止出版及售賣。

在其中一本《想像我在桑樹街看到的》(And to Think That I Saw It on Mulberry Street,暫譯)漫畫中,有一名亞裔男子戴上圓錐形帽,手持飯碗和筷子,被指是對中國人的刻版印象。

在《若我經營動物園》(If I Ran the Zoo,暫譯)漫畫中,有兩名赤腳的非裔男子穿着草裙,紮起「椰樹辮」,同樣捲入爭議。

其餘4本停刊漫畫則為《麥克利戈特的水池》(McElligot’s Pool,暫譯)、《斑馬之外!》(On Beyond Zebra!,暫譯)、《超級炒蛋!》(Scrambled Eggs Super!,暫譯)及《貓的提問者》(The Cat’s Quizzer,暫譯)

《紐約郵報》報道,事件令這6本漫畫在eBay的二手價格大幅飆升,例如1955年版的《斑馬之外!》,拍賣底價本來為14.99美元(約117港元),在3月2日的炒價升至670美元(約5226港元)。

