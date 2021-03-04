Dr. Seuss捲歧視亞裔非裔爭議　宣布停刊六繪本　eBay即現炒價

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-04 21:39

美國經典兒童繪本《蘇斯博士》（Dr. Seuss）出版商3月2日宣布，決定停刊《蘇斯博士》的其中6本漫畫，原因是印有涉及種族歧視的圖像。美國媒體報道，在出版商公布決定後，涉事的《蘇斯博士》漫畫在eBay的拍賣價格立即大幅上升。

蘇斯博士企業（Dr. Seuss Enterprises）指，這些漫畫以傷人及錯誤的方式呈現，公司在2020年經過數個月商討後，決定停止出版及售賣。

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在其中一本《想像我在桑樹街看到的》（And to Think That I Saw It on Mulberry Street，暫譯）漫畫中，有一名亞裔男子戴上圓錐形帽，手持飯碗和筷子，被指是對中國人的刻版印象。

在《若我經營動物園》（If I Ran the Zoo，暫譯）漫畫中，有兩名赤腳的非裔男子穿着草裙，紮起「椰樹辮」，同樣捲入爭議。

其餘4本停刊漫畫則為《麥克利戈特的水池》（McElligot’s Pool，暫譯）、《斑馬之外!》（On Beyond Zebra!，暫譯）、《超級炒蛋!》（Scrambled Eggs Super!，暫譯）及《貓的提問者》（The Cat’s Quizzer，暫譯）

《紐約郵報》報道，事件令這6本漫畫在eBay的二手價格大幅飆升，例如1955年版的《斑馬之外!》，拍賣底價本來為14.99美元（約117港元），在3月2日的炒價升至670美元（約5226港元）。

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