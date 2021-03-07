新冠肺炎｜美國政府專家：應完成接種兩劑輝瑞或莫德納疫苗

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-07 06:25

新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗開始在全球各地供應，除了強生公司（Johnson & Johnson）的疫苗外，其他疫苗都需要分兩次接種。有美國科學家及國會議員建議，民眾只應接種一劑疫苗，但政府的科學家則持懷疑態度。

《華爾街日報》3月6日報道，有多份研究的初步數據顯示，曾經感染病毒的人士接種首劑疫苗後，其產生的免疫反應保護力比沒確診但接種兩劑疫苗的人士更快和更高。研究人員認為大家都應接種疫苗，但在供應不足的情況下，並非所有人都需接種兩劑。

有7名美國國會議員向衛生及公共服務部發表聯署信，要求盡快考慮更改接種建議至一劑，認為這可以為美國民眾帶來更多保障。

不過美國食品和藥物管理局（FDA）旗下生物製劑評估與研究中心（Center for Biologics Evaluation and Research）總監馬克斯（Peter Marks）向《華爾街日報》表示， 大家應根據FDA的指引接種疫苗，以阻止感染或喪生。

報道亦引述FDA及國家衞生研究所（NIH）的科學家指，輝瑞和莫德納的疫苗是根據接種兩劑的實驗結果而批准使用，即使單劑疫苗可以提供短期保障，惟長期效用成疑。另外一名資深政府醫生稱，面對變種病毒，疫苗的耐用性顯得更加重要，並提到當地藥廠正加快生產，因此很快就會有充足疫苗供應。

↓想知道其他地方民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：