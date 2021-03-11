疫情下教育孩子　無國界醫生推出兒童互動圖書及心靈支援漫畫

撰文： 藺思含 最後更新日期： 2021-03-11 13:25

疫情期間，孩子們未能如常上學，與好友或同學見面，也要避免出外遊玩，留在家中的時間大增，這種新常態可能令孩子們感到困惑甚至恐懼。家長一方面要讓孩子了解病毒的最新資訊及社交距離等安排，亦要顧及彼此的心理狀態，或會感到徬徨和無助。 為此，無國界醫生推出《面對2019冠狀病毒病 我們應怎麼辦？》兒童互動圖書，目標對象是5至9歲兒童，以有趣和互動的方式，讓孩子們發揮創意填色、繪畫和寫作，同時幫助家長教導小孩有關病毒的知識。圖書分別有中文及英文版本。

兒童互動圖書:《面對2019冠狀病毒病 我們應怎麼辦？》

無國界醫生出版《面對2019冠狀病毒病 我們應怎麼辦？》兒童互動圖書，目標對象是5至 9歲兒童，以有趣和互動的方式，讓孩子們發揮創意填色、繪畫和寫作，同時也幫助家長 教導小孩有關病毒的知識。

無國界醫生推出《面對2019冠狀病毒病 我們應怎麼辦？》兒童互動圖書，幫助家長教導小孩有關病毒的知識。（MSF）

書中包含中文及英文詞彙練習，以生動的遊戲教育小朋友有關2019冠狀病毒病相關資 訊，以及醫護人員用來診症的工具，又以連線、填色及迷宮等遊戲展示應如何保護自己。

在孩子全面復課前，家長也可先從親子活動開始，讓孩子學習基本的醫療知識。

家庭心理支援漫畫

無國界醫生特此製作《漫畫劇場：家庭心靈支援篇》，以輕鬆易明的漫畫方式，講解如何 增加家庭韌性 ─ 即整個家庭面應對各項挑戰的能力。無國界醫生心理學家針對香港情況， 提出了8個建議，主題圍繞家庭活動、彼此界線、家長獨處時間、假新聞、壓力症狀和電 子遊戲，期望這些漫畫協助家庭在疫情期間可以和睦相處。

家庭韌性有助我們建立一套心理防衞機制，令我們能夠應對一些突如其來的困難，也有助 我們在面對困難或壓力時，繼續保持身心健康。

《漫畫劇場：家庭心靈支援篇》以輕鬆易明的方式，講解如何增加家庭韌性。（MSF）

無國界醫生

無國界醫生是一個國際醫療人道救援組織，在全球超過70多個國家或地區設有醫療救援 項目。自2020年1月以來，組織投入大量人力資源在70多個國家及地區應對2019冠狀病 毒病，包括為脆弱人群提供醫療服務、推廣健康教育及提高公眾對疫症的意識，同時協助 多個國家衛生部應對疫症。



在香港，無國界醫生緊急醫療隊自2020年1月底起，開始在香港應對2019冠狀病毒病， 至今已為弱勢社群如清潔工、外籍傭工、視障人士及無家者等，進行39場健康教育對談 和管理壓力與焦慮工作坊，又設立了心理健康網站，為大眾提供小錦囊和相關資訊，以應 對因長期處於不確定情況而產生的壓力和憂慮。



2020年6月，本港面對第3波疫情之際，部分公共設施關閉、本地服務暫停，弱勢社群首 當其衝。組織又與本地非牟利組織ImpactHK合作，於3個月內為脆弱人群提供了51 次醫療諮詢，並為35人安排臨時住宿，我們的社工也會跟進個案。



2020年9月，支援無家者的項目移交至ImpactHK，並將項目重點移向心理健康意識 和心理支援。