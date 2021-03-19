中美2+2首輪會面結束　兩國代表團罕見公開激烈爭論火藥味濃

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-19 10:16

中美最高外交官員3月19日早上5時在美國阿拉斯（Alaska）加安克雷奇（Anchorage）展開首輪會議。美國直截了當地指出，對於中國在全球做出的行為「深感憂慮」，又指中國威脅全球穩定。中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪反稱，美國煽動其他國家攻擊中國。

中美2+2：圖為3月18日中美外交高級官員在阿拉斯加安克雷奇進行首輪會面。照片最後排最右為美國務卿布林肯。相中最左方為中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，左二是中國國務委員兼外交部長王毅。（AP）

會議一開始時，採訪是次會議的記者仍在會場內。

美國有線新聞網絡引述雙方官員的說話，來到當地傍晚時分，中國指美國代表團語調「居高臨下」，而美國代表團中一名官員稱，中國代表團「意圖嘩眾取寵」。美國一名高級官員亦指，中方看來是「集中在公開的誇張言行與戲劇表演為多於實事」（Chinese seemed to have arrived with a focus "on public theatrics and dramatics over substance."）。

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美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）先指中國的行為威脅穩定全球秩序的法則。他稱美國堅持加強以法規為主的秩序，重申會就新疆、香港、台灣及網絡攻擊等問題表態。（"Each of these actions threaten the rules-based order that maintains global stability,"）

白宮國安顧問沙利文（Jake Sulivan）亦在會議開始時稱，華府會真誠地表達美國的憂慮，強調美國無意尋求衝突，不過會在原則及盟友問題上挺身而出。（“We do not seek conflict, but we welcome stiff competition, and we will always stand up for our principles, for our people, and for our friends,"）

中美2+2：圖為3月18日中美外交高級官員在阿拉斯加安克雷奇進行首輪會面。照片最左方為美國家安全顧問沙利文、右二為美國務卿布林肯。相中最左方為中國國務委員兼外交部長王毅，左二為中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。（AP）

中方：兩國應處理本國事務

楊潔篪稱，美國利用軍事力量及財政優勢向其他國家施壓，指華府濫用國家安全概念，威脅國際貿易的未來。他亦稱，華府煽動多個國家攻擊中國。

而在香港、新疆及台灣問題上，楊潔篪強調三地是中國不可或缺的領土，反對美國干預中國內政。他反指美國的人權狀況處於低谷，非裔人士長期遭美國人「屠殺」（slaughtered），認為華府可以做得更好，指美中兩國都應處理本國事務。

對於布林肯指控中國對美國發動網絡攻擊，楊潔篪回應，「美國在這方面可是冠軍，您無權批判他人」；美國及西方世界不代表國際輿論，當討論到全球價值時，希望美方三思。