瑞士罕見公開批評中國人權　未提限制投資

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-20 10:28

瑞士在有意與中國修訂《中國-瑞士自由貿易協定》以及檢視《中歐投資協定之際》，3月19日罕見地就中國人權議題發表意見，批評北京有「愈來愈專制的傾向」，以及壓制異見人士與少數民族。

瑞士外長卡西斯（Ignazio Cassis）3月19日一記者會上稱：「政治上，中國仍是實際上的一黨專政國家，並有愈來愈專制的傾向，以及壓迫異見人士及少數民族。」他稱中國的人權狀況已惡化，以及北京愈來愈不願意討論這些議題。

該國政府19日發布聲明稱「兩國價格觀有明顯分別」，以及因此「確保對華政策明確及一致是重要的」。

圖為聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任瓦利（左）3月18日對瑞士進行正式工作訪問時，瑞士外交部長卡西斯與她在瑞士伯爾尼合照。（AP）

瑞士以在國際事務抱持中立立場著稱，也是1950年第一批承認中共政權的西方國家之一。瑞士在過去數十年來都有就中國人權議題表示關注，但在公開場合就此指責一個貿易夥伴，情況罕見。而縱使如此，瑞士在面對國內保護主義勢力施壓下，仍未有宣布對中國投資設限。

卡西斯2020年曾稱，瑞士與中國關係受到考驗，而且若中國放棄在香港的「一國兩制」原則，將會影響在香港投資的瑞士公司。他稱中瑞除經貿外就是談及人權問題，但因中國已經改變，因此瑞士「必須更強硬地保障自身利益，包括強化國際法及多邊體系」。