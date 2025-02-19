達美航空降落失事最新影片曝光　21名傷者仍有2人留醫｜有片

美國達美航空（Delta Air Lines）一架從明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）起飛的客機，2月17日下午在加拿大多倫多皮爾遜國際機場（Toronto Pearson Airport）降落時失事翻轉，事故造成21人受傷。大多倫多機場管理局（Greater Toronto Airports Authority）行政總裁表示，21名受傷乘客中，有19人已出院，仍然留院的2人並無生命危險。事發一日後，網上流出更多客機墜毀時的影片。



網上流出達美航空客機在多倫多機場降落時發生意外瞬間的影片：

據路透社報道，大多倫多機場管理局行政總裁弗林特（Deborah Flint）18日召開記者會交代事故的最新情況。

弗林特指事發時，機場溫度極低，正落大雪和吹強風。加拿大運輸安全委員會（Transportation Safety Board of Canada）的調查小組正就對事件進行調查，他們同時與美國家運輸安全委員會（US National Transportation Safety Board）和聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）保持緊密聯繫。

美國達美航空一架從明尼蘇達州明尼阿波利斯市起飛的客機，2月17日下午在加拿大多倫多皮爾遜國際機場降落時失事翻轉，事故造成21人受傷。網上流出事發時，控制塔與肇事客機機師對話錄音，控制塔曾提醒機師，由於前面有一架飛機，著陸時可能會在下滑道遇到顛簸（a side bumping on glidepath）。(X@MisterIneffable)。

網上同時流出事發時，航空控制塔與肇事客機機師對話錄音，在客機獲准降落後，控制塔曾提醒機師，由於前面有一架飛機，著陸時可能會在下滑道遇到顛簸（a side bumping on glidepath）。

多倫多皮爾遜國際機場的監控鏡頭拍到客機降落時失事瞬間：

報道指，肇事的龐巴迪CRJ-900客機，由達美航空子公司奮進航空（Endeavor Air）營運，有16年機齡，客機最多可載90人。事發時，機上有76名乘客及4名機組人員；他們在客機墜毀後全部都成功撤離。