越南掀改革　9月起推幼兒園到高中公立免學費　大減政府行政單位

越共中央政治局2月28日召開會議，決定免除全國從幼兒園到高中學生的公立學校所有學費，據越通社3月10日報道，估計每年需支付約30萬億越南盾（約91.4億港元）。外媒報道，這是越南展開大規模改革的一部份。



報道指，越共中央政治局是在聽取政府財政收支報告後作出決定，實施時間會從2025至2026新學年開始（即2025年9月起）。

越媒指，當地不少人認為這是確保平等學習機會和減輕家庭經濟負擔的重要一步。

圖為2024年11月在越南後江省一間學校內的學童（Getty）

每年約30萬億越南盾

越通社引述統計指，越南全國現有2320萬名學生（未計算各職業技術教育與成人教育中心學生），教育與培訓部估計國家財政預算每年需支付約30萬億越南盾（約91.4億港元），以實施免除學費的政策。

越南教育培訓部強調，全國從幼兒園到高中學生的所有學費免除政策的實施，將為提高教育質量作出重要貢獻，得到社會廣泛認同，符合發達國家大勢。

2024年8月3日，蘇林當選越共中央總書記。（新華社/越通社）

推動省級行政單位減少50%

馬來西亞《東方網》指出，由越南領導人蘇林主導的大規模改革拉開序幕，除了15年免費義務教育外，還包括推動省級行政單位數量減少50%，顯示該國正希望能抓住翻轉國運的機遇。

報道並指，當地提出2040年培養200萬人工智能（AI）工程師的目標，種種大力改革教育的舉措，挑戰發展中國家「先經濟後教育」的傳統路徑。