韓烏外長通話　韓方將接收願意投誠的朝軍俘虜

韓國外交部長趙兌烈、烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）於3月17日通電話，雙方討論朝軍戰俘問題。韓聯社報道，這是兩國部長級官員首次就俘虜問題展開溝通，也是兩國外長繼去年11月七國集團（G7）外長會之後首次通話。



2024年10月31日，韓國外交部長趙兌烈在美國華盛頓特區舉行的聯合記者會上發表講話。（Getty）

韓國外交部稱，兩國外長就韓國對烏援助、俄烏停火談判，以及送回朝軍戰俘等問題交換意見。

趙兌烈強調，被烏軍俘獲的朝軍在憲法上屬於韓國公民，政府將根據相關原則和法律，接收願意投誠的全部人員，為其提供所需保護和支援，並呼籲烏方為此積極提供協助。

圖為 2025 年 3 月 14 日，奧地利外交部長 Beate Meinl-Reisinger 到訪烏克蘭，與烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）參觀烏克蘭陣亡保衛者紀念牆。（Reuters）

趙兌烈又稱，韓方密切關注俄烏停火談判動向，並將與國際社會一道，推動烏克蘭早日恢復和平、完成戰後重建，繼續為烏克蘭公民提供援助。

瑟比加就韓方援助表示感謝，同時介紹近期在沙特舉行的美烏高級別會談結果。他表示，願與韓國等國際社會保持緊密溝通，爭取烏克蘭實現全面、公正、持久的和平。